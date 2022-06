"Driade - La Divina", l'arte di Luna Berlusconi diventa Nft

Eterea e umanissima, avvolta in un equilibrio cosmico che la rende unica. Perfetta, nella sua straordinaria imperfezione. "Driade - La Divina", primo NFT dell'artista e scultrice Luna Berlusconi, è un'opera artistica che si rende portatrice di un messaggio rivolto alle donne. Espressione di una femminilità spiccata e di una bellezza che sfugge ai dogmi, la speciale composizione d'arte contemporanea approderà su ItaliaNFT, primo marketplace degli NFT dedicati alle eccellezze made in Italy, da domani 10 giugno. Gli appassionati e i curiosi potranno così ammirarla in un'anteprima, in vista dell'asta che verrà battuta dal 14 giugno.

L'opera - unica nel suo genere in quanto basata sull’interpretazione artistica del corpo digitale di una persona reale - è stata presentata stamani alla stampa dalla stessa autrice, emozionata e orgogliosa di raccontare il suo debutto nel mondo degli NFT (un tipo speciale di token che certifica l'atto di proprietà e di autenticità di un bene digitale). Per la scultrice, un universo tutto nuovo, al quale si è approcciata con curiosità e passione. " È stata una scommessa e una grande sfida. Io, che passo le mie giornate sporcandomi le mani di materia e di colore, ho dovuto trasmettere emozioni attraverso un'opera viruale. Inizialmente questo mi spaventava, temevo di non farcela, ma questa è la strada del futuro e bisogna percorrerla ", ha confidato a IlGiornale.it Luna Berlusconi, che nella realizzazione del progetto si è avvalsa della collaborazione del fratello Billy Berlusconi con la sua IGOODI, la prima Avatar Company Italiana da lui stesso fondata nel 2015.

" Credo che anche un'opera intangibile possa trasmettere emozioni, perché dietro ci sono un pensiero, un amore, una battaglia contro il body shaming, un messaggio forte. Per ora penso di aver vinto questa sfida ", ha aggiunto l'artista, la cui "Divina" - nell'elaborazione NFT dell'opera - appare al centro di un grande universo che la circonda e la abbraccia. Seduta in posizione ieratica e contempliva sul pianeta Terra, la figura scultorea suggerisce un senso di equilibrio che attraversa il tempo e lo spazio. " In quella dimensione, la donna è consapevole della propria bellezza. La donna è il fulcro della famiglia, della società, e ha bisogno di trovare il suo baricentro, la sua pace, anche in un momento di grandi cambiamenti come quello in cui viviamo ", ci ha spiegato Luna Berlusconi, puntando l'attenzione sulle forme morbide e voluminose attribuite all'opera. Una scelta precisa, che stravolge i canoni di bellezza standardizzati e conformistici.

" Ho voluto raccontare la sensualità della donna attraverso l'imperfezione. Già qualche anno fa, dopo aver realizzato un quadro che ritraeva una donna curvy, mi ero resa conto della sensualità che esprimeva quella corporeità. Ora ho trasposto questa ispirazione in un'opera tridimensionale ", ha osservato l'artista. A donare maggiore suggestione all'opera digitale, la presenza di una traccia audio realizzata da Vittorio Vaccaro con il duduk, antico strumento musicale tradizionale armeno che l'Unesco ha dichiarato patrimonio dell'Umanità.

Nella suo pregio, proprio dei pezzi unici, la composizione mantiene il valore del processo creativo analogico sviluppato negli anni dall'artista, proiettando però l'opera in una dimensione tecnologica e digitale.