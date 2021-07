Ecco cosa significa il codice delle navi da guerra

Cosa significa quel numero su quella nave da guerra? È la domanda che molti osservatori si fanno guardando una portaerei, una fregata o anche un sottomarino. L'occhio osserva la pista, il ponte di comando, la prua... e ci si imbatte in uno strano codice dipinto sullo scafo. Tendenzialmente, ma non per tutte le Marine del mondo, è un codice alfanumerico: una lettura e alcuni numeri. Un codice preciso, diverso per ogni nave e che solo apparentemente non vuol dire nulla, se non intuitivamente il "nome" della nave.

In realtà quel sistema di lettere e numeri ha una storia e un significato particolari, che affondano le proprie radici nella tradizione della Royal Navy. È la Marina britannica che per prima intuì l'utilità di un segno distintivo che potesse far capire ai comandanti alleati (e nemici) quale imbarcazione si stesse incrociando. Un segnale utile anche in mare, quando le operazioni dovevano essere coordinate con binocoli e bandiere. E per questo era necessario avere qualche elemento in più per capire che unità fosse quella che si osservava dal ponte della propria nave. Il nome, "pennant number" (numero di pennello), deriva proprio dal fatto che nel passato le navi dovevano identificarsi attraverso una bandiera trapezoidale, che era appunto il cosiddetto "pennello", cui si aggiungevano altre che indicavo il tipo e il nome dell'unità.

L'invenzione britannica, che si estese a tutto il Commonwealth, ha preso poi piede anche in molte Marine del mondo. Il pennant number è diventato a tutti gli effetti un distintivo ottico presente su tantissime navi (occidentali e non), diventando uno dei modi che hanno gli esperti per identificare immediatamente un'unità militare. La Marina Militare Italiana usa in genere un codice alfanumerico. Le lettere sono un riferimento al tipo di unità: "S" per sottomarino, "F" per fregata, corvetta o pattugliatore di squadra, "D" per cacciatorpediniere (in inglese destroyer), "A" per nave ausiliaria, "P" per pattugliatore d'altura o costiero, e così via. Diverso il caso di portaerei e incrociatori portaeromobili, dove invece viene preferito solo il "55" più un numero (550 ad esempio è il pennant number del Cavour).

Numeri che possono sembrare delle semplici "targhe", ma che invece aiutano a capire a chiunque guardi una nave cosa è in grado di fare, quale è la classe di appartenenza e, se osservata in navigazione, si può anche capire per quale motivo venga inviata in un certo teatro operativo.