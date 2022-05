Estate all'ombra della Madonnina: stagione ricca di eventi per la Veneranda fabbrica del Duomo

Il Duomo di Milano apre le sue porte ai milanesi e ai turisti in occasione dell'arrivo della stagione estiva. A partire da giugno, infatti, sono in programma numerosi eventi che scandiranno le giornate del capoluogo meneghino, offrendo straordinarie opportunità per la scoperta di uno dei simboli principali della città. L'iniziativa è della Veneranda fabbrica del Duomo, che ha preparato un calendario ricco di appuntamenti imperdibili. Tutti i biglietti per gli eventi in duomo possono essere acquistati qui.

Le terrazze al tramonto

Si parte il 2 giugno, giorno della Festa della Repubblica, con l'apertura delle terrazze del Duomo fino alle 22. Un appuntamento che si ripeterà ogni giovedì fino al 28 luglio per regalare ai visitatori lo spettacolo del tramonto da un punto di vista esclusivo e unico. Quando il sole s'abbassa sull'orizzonte e regala le più belle sfumature dell'oro, il marmo di Candoglia che ricopre la struttura del Duomo di Milano si illumina di magia. La vista della città dall'alto, incorniciata dalle guglie della chiesa, dalle sue statue e dalla figura della Madonnina d'oro che si staglia contro il cielo, con un elegante sottofondo musicale, regala emozioni che tutti, almeno una volta nella vita dovrebbero provare. L'ultima salita con gli ascensori alle terrazze è prevista alle ore 21.10. In concomitanza con l'apertura delle terrazze, è possibile acquistare anche il biglietto anche per una visita guidata della durata di un'ora, che prevede la scoperta di gran parte delle terrazze della struttura con una guida esperta. Ultimo tour alle 19.30

Concerto al Museo del Duomo

Martedì 14 giugno e martedì 12 luglio, a partire dalle ore 18.30, la Veneranda fabbrica del Duomo offre la possibilità di visitare in via del tutto eccezionale il Museo del Duomo in un orario non consueto. Per l'occasione, è previsto un aperitivo nello scenografico cortile interno in piazza del Duomo 12, dove si trova una copia della Madonnina. A seguire, è previsto un concerto della Cappella musicale del duomo, diretta da Mons. Massimo Palombella, all'interno dell'attigua chiesa di San Gottardo in corte. Il repertorio è molto ampio per questa formazione antichissima, che pone le radici molti secoli fa. Un'occasione unica per assistere a un concerto straordinario di musica rinascimentale, eseguita nella sua pertinenza estetica. Prenotazione necessaria, posti limitati.

Visita alle cave di Candoglia

Il 3 giugno riaprono le storiche cave della Val d'Ossola da cui, da secoli, si estrae il pregiato marmo di Candoglia utilizzato per la realizzazione del Duomo. Le cave si trovano ai confini con il Piemonte e la Veneranda fabbrica del Duomo propone esclusive visite guidate alla scoperta di questa straordinaria montagna, il cui prodotto è stato scelto da Gian Galeazzo Visconti in sostituzione dell'originario mattone che avrebbe dovuto ricoprire la facciata del Duomo. Il martedì, il venerdì e il sabato mattina la visita ha una durata di 1 ora e 30 minuti, che diventano 2 ore e 30 minuti il sabato pomeriggio, quando, oltre alle cave, è possibile visitare anche il Museo archeologico di Mergozzo. L'iniziativa è in collaborazione con il Comune di Mergozzo. Un'occasione unica per una gita fuori porta, che offre l'opportunità di scoprire dove nasce il marmo che da secoli fa brillare il simbolo di Milano nel mondo. Qui è possibile acquistare i biglietti.