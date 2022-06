"Il futuro dell'Ucraina è in Europa, ecco perché con i russi non può esserci la pace"

La vita di Violeta Samon è cambiata per sempre la mattina del 24 febbraio. La sua routine fatta di concerti, studio, esibizioni è stata spezzata all’alba dal fragore delle esplosioni. Quando ha acceso la televisione nella sua casa di Kiev quasi non credeva alle immagini trasmesse dai notiziari. E invece nel giro di pochi giorni ha dovuto familiarizzare con i sacchi di sabbia, i cavalli di Frisia, i carri armati, il frastuono degli elicotteri e il rumore dei missili. Diversi sono caduti proprio a poche centinaia di metri da casa sua. "Per me la guerra è stata la fine di tutto: sogni, idee, speranze" , ci racconta nei giardini della Luiss, l’università romana che ha ospitato la presentazione della Opera for Peace Academy, l’accademia della lirica dedicata alla pace e alla giustizia sociale in Europa, promossa dalla Banca Europea per gli Investimenti in collaborazione con lo stesso ateneo, il Teatro dell’Opera di Roma, l’Accademia Internazionale di Musica e Arte e Opera Europa.

Violeta, che ha 26 anni, si è aggiudicata una delle dieci borse di studio messe a disposizione dall’organizzazione. Per lei vuol dire poter continuare a vivere. "Ho iniziato a cantare all’Opera Nazionale di Kiev quando ero bambina, – racconta - Non posso dividere il canto dalla mia anima ed è stata proprio la musica a darmi speranza anche quando, nei primi giorni di guerra, pensavamo soltanto a come restare vivi, a come resistere e non impazzire" . Il fischio dei razzi, il boato delle esplosioni, le immagini delle case distrutte sono ancora davanti ai suoi occhi. "Noi artisti venivamo già da un periodo difficile, con il Covid tutto si è fermato e molte carriere sono state spezzate, la quarantena però non è nulla in confronto alla guerra. Ogni sera – ricorda – andavamo a dormire pensando che forse non ci saremmo più svegliati" .

Assieme ai genitori, non le resta altra scelta se non quella di intraprendere la stessa strada percorsa da migliaia di famiglie ucraine. Salgono su un’auto e fanno rotta verso ovest. Trovano rifugio in Germania ma dopo qualche settimana sua madre decide di tornare a Kiev. "È difficile ricominciare una nuova vita a sessant’anni, specialmente quando avevi tutto e quando tutto quello che avevi in un secondo ti viene strappato via. Io, invece, - va avanti – ho scelto di rimanere qui per portare avanti il mio sogno" . In Italia Violeta cerca di dimenticare gli orrori del conflitto, il dolore per lo zio militare disperso sul fronte del Donbass, e di ricostruire la sua carriera di cantante. "Non voglio arrendermi, so che esiste un futuro per me e per la mia gente" .

Sulla pace con Mosca è scettica. "Credo che per i prossimi cinquant’anni ci sarà soltanto silenzio tra noi e i russi, come ucraina non sento alcuna connessione con la Russia, forse ci sarà spazio per questo in seguito, ma ora no" , ci spiega. "Devono lasciarci andare, devono lasciarci ricostruire la nostra nazione e credo – dice convinta - che l’unica strada di rinascita per l’Ucraina sia quella europea" . La stessa Europa che per Violeta rappresenta l’opportunità di tornare ad una vita normale.

"Per noi è stato importantissimo sostenere gli artisti ucraini che in questo momento si trovano in una situazione terribile: in questo modo offriamo loro un modo per andare avanti e una speranza" , spiega al Giornale.it Julia Lagahuzère, direttore generale di Opera for Peace. "Per questi ragazzi – continua – la lirica e il canto non sono solo una passione ma una ragione di vita e oggi più che mai il mondo ha bisogno della bellezza che quest’arte può offrire" .