"Non è lei". La foto di Vanessa Incontrada fa esplodere la polemica

Se l'intento era quello di fare discutere, allora il settimanale Nuovo ha colpito nel segno. La foto di Vanessa Incontrada in bikini, mentre si gode una giornata di relax sulla spiaggia di Follonica, ha scatenato un'ampia discussione sul web su cosa sia opportuno o meno pubblicare. Le sue forme generose sono finite in prima pagina e hanno provocato una serie di reazioni tra gli utenti dei social network.

La popolare rivista di gossip ha dedicato la cover story a Vanessa Incontrada che, in una pausa dalle riprese della fiction "Fosca Innocenti 2", si è concessa una giornata al mare con il figlio. " Primo sole per Vanessa Incontrada. - si legge nell'anteprima del servizio pubblicata su Instagram dal direttore Riccardo Signoretti - L'attrice di Barcellona approfitta di una pausa dalle riprese di Fosca Innocenti 2 per mettersi in bikini nella sua Follonica. Col caldo che fa, Vanessa cerca un filo di brezza sul bagnasciuga. E ricomincia dopo la crisi con Rossano Laurini, padre di suo figlio ".

Ad attirare l'attenzione del pubblico è stata, però, la foto scelta. Uno scatto "rubato" dell'attrice che mostra le sue forme generose. Lei non ha mai fatto mistero di amare il suo corpo, cambiato nel tempo anche per le gravidanze, ma la foto in cui Vanessa Incontrada si mostra in costume ha scatenato le polemiche: " Questa foto non le rende giustizia!", "L'ho vista da poco non è assolutamente così!! È morbida femminile, piena di curve genuine.. affascinante per il suo sorriso unico per la sua eleganza ed educazione.. forse sarà uno scatto riuscito male", "Scatto impietoso per fare parlare. Lei rimane bellissima ".

E se da un lato qualcuno parla di bodyshaming, dall'altra c'è chi crede che quella nella foto non sia davvero lei: " Non è l'Incontrada! Vergogna", "Non è Vanessa, aggiornatevi", "Lei non è così e anche se fosse io la trovo bellissima" . Mentre altri hanno difeso l'attrice trovandola molto femmile e sempre affascinante, la polemica ha aperto una discussione su quanto l'aspetto esteriore conti oggi sia quando si è troppo magri sia quando si è in sovrappeso.

Pochi giorni fa, infatti, sull'account della Incontrada si era scatenata una polemica opposta. L'attrice aveva pubblicato una foto, nella quale si mostrava in un momento di allenamento, decisamente più magra rispetto alle ultime apparizioni. Se la foto sia vecchia (come ha ipotizzato qualcuno) o recente poco importa. Anche in quell'occasione il popolo del web si è diviso. Da una parte alcuni l'hanno elogiata per essersi rimessa in forma, dall'altra l'hanno critica per avere ceduto a chi le diceva di dimagrire, "tradendo" la sua natura curvy. Insomma, come la fai la fai, sui social si è sempre criticati.