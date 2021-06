L'Ue istituisce il premio giornalistico Daphne Caruana Galizia

Un premio giornalistico in onore di Daphne Caruana Galizia. Il Parlamento europeo ha inaugurato un sito dedicato al Premio Daphne Caruana Galizia per il giornalismo e pubblicato l'invito a presentare proposte per partecipare all'iniziativa. Un'iniziativa, questa, che punta a ricordare la figura della stessa Daphne, giornalista uccisa a Malta nell'ottobre 2017. La 53enne stava lavorando su una complessa inchiesta collegata ai Panama Papers. Un lavoro internazionale che aveva acceso i riflettori sulla corruzione di politici malesi e sull'evasione fiscale globale che comprendeva altre figure di spicco.

Nonostante le minacce e le intimidazioni ricevute, Daphne ha continuato a ricostruire i pezzi del puzzle, fino a quando una bomba piazzata nella sua auto l'ha uccisa senza pietà. Il premio è stato quindi concepito per riconoscere annualmente il giornalismo d'eccellenza che difende i principi e i valori dell'Unione europea, tra cui libertà, democrazia e uguaglianza.

Nella sua carriera, Daphne ha riferito ampiamente di corruzione, di riciclaggio di proventi illeciti, di crimine organizzato, della compravendita di passaporti per acquisire la cittadinanza maltese e dei legami del governo dell'isola con lo scandalo dei Panama Papers. Il clamore e le proteste su come le autorità competenti hanno gestito le indagini relative al suo omicidio hanno portato il primo ministro Joseph Muscat a dimettersi dall'incarico.

Le regole per partecipare

Il regolamento parla chiaro. La partecipazione è rivolta a giornalisti o team di giornalisti di qualsiasi nazionalità. Basta presentare inchieste dettagliate pubblicate o trasmesse da mezzi di comunicazione con sede in uno dei 27 Stati membri dell'Ue. Il focus investigativo dovrà indagare sugli intrecci tra criminalità organizzata, riciclaggio, finanza offshore e potere politico. Gli interessati possono presentare online i loro lavori solo al seguente indirizzo: www.CaruanaJournalismPrize.eu. Il vincitore sarà selezionato da una giuria indipendente formata da rappresentanti della stampa e delle principali associazioni dei giornalisti europee.

La cerimonia di presentazione si svolgerà ogni anno itnrono al 16 ottobre, giorno dell'anniversario dell'omicidio di Daphne. In questo 2021, nella prima edizione, l'evento si terrà il prossimo 14 ottobre presso il Parlamento europeo. Il premio, oltre ai 20mila euro assegnati al vincitore, rappresentano il sostegno del Parlamento al giornalismo investigativo, nonché l'importanza di poter contare su una stampa libera. Ricordiamo che in una risoluzione approvata nel maggio 2018, i deputati hanno invitato i Paesi dell'Ue a garantire adeguati finanziamenti pubblici e a promuovere media pluralisti, indipendenti e liberi.