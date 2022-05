L'epica del Giro che svelava la vera identità italiana

Gino Bartali, Fausto Coppi e un dualismo rimasto nella storia fino ai giorni nostri, a simboleggiare le diverse anime dell'Italia della Ricostruzione: "Se Bartali è più uomo, Coppi è più sportivo", scriveva Curzio Malaparte nel suo racconto dell'Italia postbellica condotto con le lenti della rivalità sportiva più celebre del tempo. Bartali e Coppi pedalavano sulle strade di un Giro d'Italia divenuto, dal 1946, tra i simboli della ritrovata unità dell'Italia nata dalla Resistenza. Un Giro che affascinò Indro Montanelli, per diverse edizioni intento a seguirne la carovana, e stregò Malaparte, che nel suo Coppi e Bartali, traduzione italiana di un saggio pubblicato nel 1949 dalla rivista francese Sport Digest (Le deux visages de l’Italie: Coppi e Bartali), costruì un racconto del Paese nell'era repubblicana partendo da un dualismo noto anche all'estero.

"Democristiano" Bartali, "comunista" Coppi, secondo la vulgata dell'epoca. Ma per Malaparte questo dualismo è riduttivo. In Bartali e Coppi Malaparte vedeva due anime complementari del nostro Paese, due figli di due diverse province d'Italia capaci di portare un comune contributo alla riconciliazione nazionale. " Bartali appartiene a coloro che credono alle tradizioni e alla loro immutabilità, Coppi a coloro che credono al progresso ", notava Malaparte, " Gino è con chi crede al dogma, Fausto con chi lo rifiuta, nella fede, nello sport e nella politica così come in ogni altro ambito ". Il primo uomo dell'Ottocento nato per pedalare, il secondo uomo del suo tempo e atleta del Duemila in anticipo, per la cura spasmodica al dettaglio, ai particolari, alla preparazione atletica. E ancora, " Bartali crede all'aldilà, al paradiso, alla redenzione, alla resurrezione, a tutto ciò che costituisce l'essenza della fede cattolica " è per Malaparte come Montanelli il De Gasperi della carovana rosa, mentre " Coppi è un razionalista, un cartesiano, uno spirito scettico, un uomo pieno di ironia e di dubbi che confida solo in se stesso, nei propri muscoli, nei polmoni, nella buona sorte ".

Per Malaparte Ginettaccio è un uomo nel senso antico e metafisico della parola, mentre Coppi è un meccanico, attento alla messa a punto del suo corpo-macchina. L'Italia che procedeva verso il boom economico tra tradizione e innovazione in larga misura scelse di fermarsi all'artigianato: in campo economico, con i distretti industriali; in campo sociale, con il placido rifugiarsi delle comunità all'ombra delle parrocchie e delle Case del Popolo; in campo sportivo, riscoprendo l'unità per mezzo della bicicletta ben prima che attraverso l'automobile e le grandi infrastrutture. Un'Italia che si trovava su più fusi orari storici, come sottolineato da Malaparte: " Mentre Bartali è passato dall'aratro alla bicicletta, Coppi, quando ha sposato la bicicletta, aveva già ripudiato la terra. Bartali è figlio di una zona della Toscana che è rimasta contadina, Coppi di una zona del Piemonte in cui il contadino appariva già tinto di spirito proletario ".