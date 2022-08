Come Michelangelo fece la Versilia

Non molti dei milioni di turisti che ogni anno vanno in Toscana per godersi tutto quello che la bella regione ha da offrire si rendono conto di quanto questa regione sia davvero strana. Se non guardi oltre la superficie è facile rimanere abbacinati dalla grande bellezza e non notare le tante stranezze che ti circondano.

In Versilia, ad esempio, in parecchie cittadine dell'interno si trova lo stemma dei Medici, nonostante il fatto che Lucca non sia mai stata conquistata da Firenze e sia rimasta indipendente fino all'unità d'Italia. La storia di come questa striscia di terra incuneata tra le Apuane ed il Tirreno sia diventata un'enclave fiorentina per tre secoli e mezzo è affascinante e coinvolge un Papa maneggione, una superstar frustrata e le fatiche che lo tennero impegnato per 2 anni.

La strada che Michelangelo provò a costruire per portare il marmo del Monte Altissimo al mare fu la pietra angolare sulla quale più tardi si sarebbe fondata la ricchezza della Versilia, una terra fatta di e dal marmo. Tutto quello che vedi attorno a te fu costruito con il massacrante lavoro dei cavatori, molti dei quali persero un arto o la vita cercando di estrarre l'oro bianco delle montagne. Se ascolterete l'episodio fino alla fine, troverete anche un mucchio di consigli per la vostra prossima visita nella parte meno nota della Versilia, fin troppo ignorata dai turisti.

Le città di Pietrasanta e Seravezza sono davvero dei piccoli gioielli che non dimenticherete presto. Se vi è piaciuto questo episodio o avete qualche domanda da farci, non tenetevele per voi! Siamo sempre lieti di aiutarvi a capire questa strana terra.

