Piccole lussurie: i mini racconti erotici di Simon Frankart

Non c’è bisogno di essere Mr. Grey, avere cinquanta sfumature di grigio, di rosso o nero, per sapere che cosa è la passione e l’eros. Ognuno di noi lo sperimenta nel corso della vita in maniera inedita personale e travolgente. Dando vita a racconti appassionati molto personali infarciti di momenti unici. La trasgressione e l’eros non passano sempre per strade fatte di maschere, incontri al buio, scambi di coppia. Ma vive e si nutre di piccoli momenti quotidiani che ogni coppia vive. La conferma di tutto questo è un account Instagram che ha più un milione e duecentomila follower in tutto il mondo.

Simon Frankart, già un fenomeno nel campo dell’illustrazione erotica, ha raccolto e illustrato cinquanta aneddoti piccanti accuratamente selezionati e inediti frutto dell’esperienza dei suoi follower, nel libro Petites Luxures. Storie Intime (L’ippocampo). Scene di passione appena tratteggiate, dalle linee pulite che danno ai piccoli racconti intimi una forza dirompente. Nei suoi disegni quasi solo un accenno da concludere con la propria fantasia. Uno spunto di puro eros che sembra affacciato ad una finestra aperta su un modo personale, che appartiene ad ognuno di noi, ma che si può sbirciare con un pizzico di voyeurismo.

Dentro ci sono storie minuscole, accenni di vita intima che sembrano nati dai foglietti chiusi nei cioccolatini, che si leggono mordendo il cioccolato che assume, immaginando di viverlo, un altro sapore. Mai volgare ma squisitamente suggestivo questo piccolo volume dalla copertina rossa, è uno scrigno da leggere non solo nel giorno di San Valentino. L’eros che arriva potente in poche righe, va però concluso con la propria fantasia, magari insieme al proprio partner o magari da soli, perché l’amore o la passione non hanno regole, vanno solo vissute.

Il libro è impregnato di leggerezza, di una classe unica molto francese. Non risulta mai banale ma ogni frammento ogni pagina, ogni storia è una sorpresa. Il mondo di Marianne, la cui biancheria intima si impiglia sul tergicristallo di un taxi dove lei e il suo compagno fanno l’amore, quella di Chiara, che in un giorno di sole e a bordo piscina sogna di essere una donna ricca posseduta dal suo giardiniere, sono frammenti di uno specchio che mostra quanto l’amore e l’eros non abbiano confini come la fantasia libera di volare e portare gioia.