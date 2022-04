Primo maggio in onore di Bach alla Collegiata di Castiglione Olona

Il sesto centenario della Collegiata di Castiglione Olona sta animando il piccolo borgo del varesotto con eventi di altissimo interesse culturale. L'arrivo dell'estate arricchirà ulteriormente il calendario, che si preannuncia già ricco di date da non perdere. Lo straordinario edificio religioso voluto dal cardinale Branda Castiglioni, inserito armoniosamente nel complesso cittadino che si rifà alle città ideali, è il cuore pulsante degli eventi che si susseguiranno per i prossimi tre anni a Castiglione Olona, coinvolgendo l'intera comunità. Tra gli appuntamenti più attesi c'è uno straordinario concerto che si svolgerà il prossimo 1 maggio proprio all'interno della Collegiata e che vedrà come protagonista il coro polifonico Santo Stefano di Vimercate. L’ingresso è libero, senza prenotazione, fino a capienza dei posti.

L'evento dal titolo Omaggio a Joahnn Sebastian Bach I colori della musica è in programma domenica 1 maggio all'interno della Collegiata a partire dalle ore 21. Quello stesso giorno, dalle 10 alle 18, il museo della Collegiata terrà straordinariamente aperte le sue porte ai visitatori prima di dare il via al concerto, il cui programma è un ricco viaggio nell'arte del compositore tedesco. I “colori” musicali così espressivi e unici del Kantor di Lipsia dialogheranno con gli affreschi di Masolino, guidando dalle cantate, ispirate da praticità esecutiva e finalità educativa, fino ad alcune gemme della grandiosa Messa in Si minore, la sua opera monumentale. Coro e pianoforte si alterneranno durante l'evento per rendere omaggio a uno dei più grandi compositori tedeschi.

Il viaggio in musica è affidato al coro polifonico di Vimercate, che fin dal 1995 affianca alla solennizzazione delle azioni liturgiche l’attività concertistica che ha avuto inizio con la partecipazione a rassegne di polifonia sacra. Il coro Santo Stefano è guidato dal maestro Armando Rossi, diplomato in Organo e composizione organistica sotto la guida di G. W. Zaramella. Interprete d'eccezione della serata sarà il soprano Claudia Conti, diplomata in canto lirico al conservatorio G. Donizetti di Bergamo.