La rivincita anti MeToo e il vaccino anticancro: le sette parole più belle della settimana

Cronaca internazionale: una corona di platino

La Regina Elisabetta ha celebrato il Giubileo di platino, primo sovrano britannico a raggiungere questa meta. Da 70 anni seduta sopra al più importante dei troni, Sua Maestà non è più un essere umano ma una figura mitologica vivente. Il Giubileo è iniziato mentre in Italia si festeggiava più flebilmente la festa della Repubblica. Alla fine con una corona in testa tutto sembra più solenne. Anche un virus. Monarchici di tutti i paesi, unitevi!

Cronaca interna: Scipione ci scusa

È arrivato Scipione, l'anticiclone che sfidando qualunque politica migratoria porta dall'Africa caldi insperati. Usiamolo come scusa per le improbabili polemiche che infuriano, da quella su finocchio-Pinocchio a quella su credibilità e Papeete, o per le ennesime risse che affollano le tv. Alla fine in questi tempi c'è uno compito quotidiano che ci aspetta: trovare ogni giorno una scusa per il declino intellettivo in cui siamo sprofondati. Grazie Scipione.

Economia: il lavoro nobilita chi lo accetta

L'Italia è ripartita. Parola delle agenzie per il lavoro, che fanno presente che, nonostante le incertezze economiche, continua la crescita dell'offerta di posti di lavoro. Se dunque è vero che il lavoro nobilita l'uomo, si spera di trovare presto molti italiani blasonati che compiano il gesto eroico di abbandonare il divano del reddito di cittadinanza per costruirsi una vita.

Spettacolo: la rivincita del maschio

Johnny Depp ha vinto la causa, l'ex moglie Amber Heard dovrà risarcirlo per diffamazione con 15 milioni di euro. Questa vicenda non è stata esattamente una pagina celebrativa dell'epopea matrimoniale, da ora in poi l'uomo non sarà più colpevole a priori per il solo fatto di esser stato accusato. Ora i maschi potranno tornare a sorridere alle femmine per strada senza paura di essere denunciati. Questa è l'era della rivoluzione dell'ovvio.

Arte e letteratura: Il riscaldamento globale della Gioconda

Un uomo ha lanciato una torta contro la Gioconda. Pare lo abbia fatto con l'intento di sensibilizzare alla difesa del pianeta. Un tempo gli ecoterroristi se la predevano con gli allevamenti intensivi e le industrie inquinanti. Oggi contro i simboli della bellezza. Non ci sono più neanche i terroristi di una volta.

Sport: un pallone fra le ceneri

La nazionale ucraina è a un passo dalla qualificazione ai mondiali. Non è ancora detto ma manca solo un passaggio e gli ucraini faranno meglio degli italiani e potranno volare in Qatar. Una nazione dilaniata dalla guerra potrebbe avere accesso alla più importante delle sfide calcistiche. Sarebbe un segno fortissimo di uno sport che vince persino la guerra.

Tecnologia e scienza: vaccino anticancro

È stato sviluppato un vaccino che potrebbe proteggere da molte forme di cancro, e questa è una bellissima notizia. Per ora la sperimentazione ha funzionato molto bene sugli animali, si attende di capire se funzionerà anche sugli esseri umani. Almeno su quelli che non combatteranno una nuova battaglia novax.

