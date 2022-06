Rome agility festival: a Bracciano la grande festa dell'agility dog

Grande evento a Bracciano per gli amanti degli animali. Dal 2 al 5 giugno, in occasione del 20esimo anniversario dalla fondazione, l’Asd Why not dog ha organizzato il Rome agility festival. Per quattro giorni nei pressi del lago di Bracciano si terranno le gare internazionali di agility dog ENCI/FCI presso l’impianto sportivo di Lungolago Argenti. Gli scritti all'evento sono 300 binomi cane/conduttore che si affronteranno in sfide di agility in quella che sarà a tutti gli effetti una grande festa.

I protagonisti del Rome agility festival sono proprio i cani di ogni taglia, età e razza. Anche i meticci sono i benvenuti alla festa di Bracciano, perché l'agility dog è uno sport cinofilo che può essere praticato da tutti, senza discriminazioni, né per i conduttori né per i cani. La parola d'ordine è solo una: divertimento. È su questo che si basa lo spirito dell'evento di Bracciano. L'agility dog conta oggi migliaia di appassionati in tutto il Paese, che praticano questo sport insieme ai loro fedeli compagni a quattro zampe anche come occasione per condividere con loro dei momenti di gioco e complicità all'aria aperta. Anziani, bambini, sportivi e non possono diventare conduttori di agility dog, che aiuta umani e cani a trovare anche nuovi canali di comunicazione per instaurare un rapporto più stretto e simbiotico.

L'evento Raf di Bracciano sarà valido per l’acquisizione del Cac (titolo di Campione italiano) e Caciag (titolo di Campione internazionale). Oltre a questo, si svolgerà inoltre una qualificazione Open nei quattro giorni di gare, per accedere alla finale del 5 giugno. I campi di gara del Rome agility festival saranno in tutto tre, dove si svolgeranno in contemporanea le sfide degli atleti divisi nei quattro livelli regolamentari. Completerà il tutto anche l'allestimento di un villaggio con degli stand del settore e degli sponsor della manifestazione.

Le gare verranno giudicate da giudici esperti in campo internazionale. Tra loro spicca la partecipazione di Jan Egil Eide, giudice norvegese designato per il World agility championship previsto per il prossimo settembre in Austria. L'organizzazione del Rome agility festival è di Vittorio Papavero, fondatore e presidente del Why not dog, esperto giudice Enci/Fci, ex selezionatore e atleta della nazionale italiana, con lunga esperienza internazionale.