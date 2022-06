Rotary charity golf day: a Zoate l'evento di beneficenza del Rotary Club Borromeo Brivio Sforza

Quando la beneficenza incontra lo sport nascono iniziative meritevoli di essere raccontate, come il Rotary charity golf day che il prossimo 18 giugno si terrà nella splendida cornice di Zoate, borgo storico di Tribiate, in provincia di Milano. A organizzare l'evento è il Rotary Club Borromeo Brivio Sforza, con l'intento di sostenere i progetti dell'associazione Amame, in supporto dei malati di Alzheimer; dell'associazione per la lotta all'ictus cerebrale, che sperimenta un software automatizzato per la diagnosi stroke in fase iperacuta dell'ictus; della Croce bianca di Milano, sezione di San Giuliano Milanese, per l'acquisto di una nuova ambulanza.

Il Rotary charity golf day sarà un appuntamento open day all'insegna della solidarietà e della sostenibilità, con varie iniziative di intrattenimento. A seguire, è prevista una cena di gala con musica dal vivo nel ristorante del golf club. L'intera giornata è aperta a tutti, soci Rotary e non solo. Il torneo prevede una gara singola su 18 buche Stableford, con iscritti divisi in tre categorie. Il Zoate golf club che farà da cornice al primo Rotary charity golf day è una location esclusiva immersa nella campagna lombarda, dove i giocatori potranno divertirsi in un percorso pianeggiante a 18 buche che si snoda all'interno di un antico borgo tipico locale.

Ogni buca è diversa dalle altre e il percorso, benché sia adatto per giocatori alle prime armi ed esperti, presente anche qualche elemento impegnativo grazie agli scenografici giochi d'acqua creati dai ruscelli che attraversano il percorso. L'atmosfera che si respira a Zoate è perfetta per trascorrere una giornata di relax e divertimento con lo scopo di aiutare il prossimo. "Servire per cambiare vite" è il tema presidenziale del Rotary Club per il biennio 2021/2022 e l'appuntamento di Zoate incarna alla perfezione i valori solidali dell'associazione.

Per ulteriori informazioni, contatti e prenotazioni per partecipare al primo Rotary charity golf day è possibile scrivere a milanoborromeobriviosforzaclub@gmail.com oppure telefonare al numero +39.338.8224016.