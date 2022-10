L'arte di Luna Berlusconi a Lugano: serata evento all'hotel Swiss Diamond

L'arte di Luna Berlusconi ha valicato i confini nazionali per imporsi anche a livello internazionale. In questi giorni, il suo quadro "La guerra dei titani" è esposto nella prestigiosa Saatchi Gallery di Londra nell'ambito di una mostra di prim'ordine dedicata al made in Italy ma il prossimo giovedì 13 ottobre, Luna Berlusconi sarà protagonista della sua prima mostra personale a Lugano, in Svizzera.

Nella suggestiva e scenografica cornice dell'hotel Swiss Diamond, a partire dalle 18, sarà possibile ammirare una selezione rappresentativa delle opere di Luna Berlusconi. Sarà presente anche l'artista, che si mette a disposizione dei visitatori per un momento conviviale e di confronto, durante il quale aprirà le porte del suo mondo artistico a chiunque abbia voglia di conoscere e approfondire le infinite sfumature della sua produzione.

Luna Berlusconi ha già incontrato il mercato di Lugano quando ha esposto alcuni suoi quadri due anni fa nella rinomata galleria Imago di Lugano. "È una piazza molto interessante", ha spiegato l'artista a ilGiornale.it a poche ore dalla mostra. Gli appassionati d'arte di Lugano già conoscono le opere di Luna Berlusconi, come dimostra l'interesse espresso già in passato da alcuni acquirenti.

Luna Berlusconi ha sempre avuto uno spiccato interesse verso l'arte, già in età infantile, ma solo nel 2017 ha deciso di dedicarsi esclusivamente a questa vocazione, sperimentando l’utilizzo dello smalto e il magnete su tavola, tecnica che diventerà la sua principale espressione d'arte. Da questo momento in poi comincia realmente la sua carriera e la qualità delle produzioni che nascono dalla sua creatività e ingegno è indubbia, come testimoniano le numerose esposizione, mostre ed eventi ai quali Luna Berlusconi viene chiamata con sempre maggiore frequenza. In pochi anni è diventata uno degli esponenti di primo piano del panorama artistico contemporaneo italiano, una delle principali rappresentanti della corrente italiana del nuovo corso.

L'esposizione di Lugano non è che l'ennesima conferma di questo. I quadri di Luna Berlusconi trovano spazio all'interno di un allestimento d'eccezione realizzato dalla curatrice Nicoletta Gianni, esperta di lusso e organizzatrice di serate d'eccellenza.