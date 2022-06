Al teatro La Fenice di Venezia l'evento di gala per i 180 anni di Riva

Eleganza, stile e prestanza: Riva, icona di Ferretti group, ha festeggiato il suo 180esimo anniversario con un evento esclusivo al teatro La Fenice di Venezia. Un nome che evoca l'essenza della miglior tradizione italiana, che ha elevato la nautica al livello dell’arte e che per essere celebrato ha richiesto una scenografia degna della sua caratura, uno dei più maestosi teatri di tutto il mondo, che ha aperto le sue quinte per un evento che ha visto la partecipazione di grandi nomi come Pierfrancesco Favino, David Beckham e Charles Leclerc.

Lo scorso 11 giugno, Ferretti group ha invitato un selezionatissimo parterre per celebrare i 180 anni del brand nautico più famoso al mondo. Una serata durante la quale è stato presentato in anteprima mondiale il cortometraggio "Riva The Persuarders!", ispirato alla serie tv cult “Attenti a quei due”. Le riprese sono state realizzate nelle scorse settimane sulle coste al confine tra Italia, Montecarlo e Costa Azzurra. La produzione è di Armando Testa Studios. I protagonisti del cortometraggio sono stati proprio Pierfrancesco Favino, uno degli attori più acclamati della scena italiana degli ultimi anni, David Beckham, star mondiale del calcio giocato ma anche icona dello stile inglese e personaggio tra i più seguiti al mondo, e Charles Leclerc, pilota Ferrari amato da tutti gli appassionati di Formula Uno.

" Abbiamo scelto Venezia e il Gran Teatro La Fenice perché sono luoghi unici al mondo e, come noi, vivono in magica sintonia con l’acqua, l’arte e la bellezza ", ha commentato l'avvocato Alberto Galassi, CEO di Ferretti Group. La serata di gala presso il teatro La Fenice di Venezia è stata l'occasione per presentare la nuova barca dei cantieri Riva, dedicata allo storico traguardo dei 180 anni del marchio ma anche per rendere omaggio al 60° compleanno all'Aquarama, un gioiello di design senza tempo alla quale Assouline ha appena dedicato una preziosa pubblicazione: " Sono onorato di presentare al mondo 'Anniversario', una nuova barca iconica, per pochissimi fortunati armatori, un altro capolavoro di superiore eleganza. I migliori auguri a Riva, che si prepara a scrivere la storia della nautica nei prossimi 180 anni ", ha detto ancora Alberto Galassi.

L'imbarcazione è stata presentata con una elegante rivelazione, avvenuta su una piattaforma galleggiante ormeggiata sul canal Grande di Venezia, di fronte alla Riva Lounge del Gritti Palace.