A Torino c'è Play: quando i videogame diventano arte

Inaugurata presso le Sale delle Arti della Reggia di Venaria la grande mostra Play - videogame arte e oltre, un’esposizione inedita che indaga i videogiochi come “decima forma d’arte” evidenziandone i profondi impatti nella società contemporanea.

Nell’anno dedicato al tema del “gioco”, la Reggia ha scelto di raccontare i videogiochi in quanto rilevante comparto creativo dove nascono idee e visioni, una meta forma d’arte in cui architettura, pittura, scultura, musica, arti performative, poesia, cinema, fumetto convivono dando vita a stratificati mondi collettivi.

Lungo le dodici sale del percorso espositivo, le tele digitali dei grandi maestri dei videogiochi entrano in dialogo con celebri capolavori del passato e del presente invitandoci a riflettere sulle nuove estetiche, culture, linguaggi, politiche ed economie del XXI secolo. Per la prima volta al mondo si possono ammirare le influenze dei grandi maestri del passato - come De Chirico, Hokusai, Calder, Kandinskij, Warhol (ma anche vasi ellenistici del V secolo A.C.) - sulle estetiche di videogiochi come Ico, Monument Valley, Rez Infinite, Okami, Diablo IV e Apotheon.

Ma il visitatore può relazionarsi con artisti viventi come Bill Viola, Invader, Cao Fei, Jago, Tabor Robak, il collettivo AES+F e Federico Clapis che hanno attinto al linguaggio del (video)gioco per dar vita ad alcune delle loro opere materiche e digitali. Inoltre sarà fruibile in occasione delle Sere d’Estate alla Reggia , il “Venaria Light Show: il Grande Gioco” un innovativo videogioco di interazione e cooperazione creativa che permette ai visitatori di "agire" sull'intera facciata della Galleria Grande attraverso una tastiera gigante di 4 metri, proiettando sulla sua superficie barocca effetti di luci e immagini.

La mostra sarà aperta al pubblivco fino al 15 gennaio 2023.