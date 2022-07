Torna il palio dei Castelli per il sesto centenario della Collegiata di Castiglione Olona

Grande evento a Castiglione Olona sabato 2 luglio, quando la Collegiata ospiterà il primo solenne atto della nuova edizione del palio dei Castelli. Si tratta di un grande ritorno dopo due anni di pandemia, inserito all'interno delle celebrazioni per il sesto centenario della costruzione della Collegiata da parte del vescovo Branda Castiglioni. All'interno della Collegiata, infatti, attorno alle 21 verrà effettuata la benedizione dello stendardo artistico che, al termine del palio, verrà consegnato al rione vincitore.

La cerimonia d'inaugurazione del palio dei Castelli è un evento particolarmente suggestivo che coinvolge tutta la comunità. Verso sera, attorno alle 20.30 quando il sole inizia a scendere dietro l'orizzonte, un lungo corteo storico parte dal borgo di Castiglione Olona per dirigersi verso la Collegiata. A comporlo sono decine di figuranti in abiti d’epoca: il Capitano del palio, con il suo seguito d’onore, le autorità, i dignitari, i magistrati, i capitani dei rioni e i musici di palazzo, che portano in Collegiata il “pallium”, sfilando per le vie del centro storico, tra Corte del Doro, via Roma, via Cavour, piazza Garibaldi, via Cardinal Branda, Collegiata e ritorno.

Il legame tra il palio e il sesto centenario sarà rimarcato in forma teatrale e coinvolgente domenica 10 luglio a partire dalle ore 22 con la rappresentazione storica nell’anfiteatro naturale del castello di Monteruzzo. La serata, dal titolo “Branda Castiglioni seppe trasformare il sogno in una visione originale e concreta: il progetto di una città nuova”, rappresenta un'ottima occasione per raccontare, in un contesto popolare di festa, ciò che avvenne seicento anni fa.

Il palio dei Castelli è organizzato dalla pro loco di Castiglione Olona insieme a una schiera di volontari pronti a dare il loro sostegno all'evento. " “La XLV edizione del palio dei Castelli si presenta come un nuovo inizio. Tutti desideriamo ritrovare il nostro palio: la manifestazione più celebre di Castiglione Olona, che ne ripropone il glorioso passato, affinché tutta la nostra città possa riscoprire la propria storia e proseguire nel solco tracciato dal cardinale Branda Castiglioni ", ha dichiarato il presidente della pro loco, Roberto Cristofoletti.