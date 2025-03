Il Cuore dei Giochi in dodici tappe. La Lombardia svela i suoi segreti

Ascolta ora 00:00 00:00

Ha preso il via da Brescia, domenica 9 marzo, il viaggio del cuore olimpico che attraverserà la Lombardia per i prossimi dieci mesi. Dodici tappe, dodici province, dodici eventi unici che raccontano una regione straordinaria in tutte le sue sfumature, tra storia e natura, sport e cultura, sapori e tradizioni. È partito così Il Cuore dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, il grande progetto di Regione Lombardia che accompagna la corsa verso l'appuntamento olimpico trasformando il territorio in un palcoscenico diffuso di emozioni e scoperta.

Il cuore ha cominciato a battere a Brescia, durante la 23ª edizione della Brescia Art Marathon. Non una maratona qualunque, ma un vero e proprio viaggio nel tempo e nello spazio: i corridori hanno attraversato le piazze rinascimentali, i resti romani, le vestigia longobarde, il Castello, i quartieri contemporanei. Una città che sa parlare al mondo con la sua storia millenaria e la sua voglia di futuro. Brescia ha lanciato il testimone di una staffetta che non è solo sportiva, ma profondamente simbolica: un racconto corale delle eccellenze lombarde, provincia dopo provincia, passo dopo passo.

Il protagonista di questo viaggio è un cuore pulsante, simbolo dell'energia, della passione e dell'identità lombarda. Lo porteranno in alto gli eventi sportivi, culturali e popolari che scandiranno le tappe del progetto. A dare ritmo e volto a questo cammino c'è un testimonial d'eccezione: Vittorio Brumotti, campione di bike trial e volto amato dal grande pubblico, che con le sue acrobazie racconta la Lombardia nel format Lombardia Style, tra meraviglia e adrenalina. Accanto, Avis Regione Lombardia, che accompagnerà ogni tappa sensibilizzando alla cultura del dono con uno stand dedicato alla donazione del sangue: un gesto semplice, ma salvavita, che ben si sposa con i valori dello sport e della solidarietà.

Dopo Brescia, sarà la volta di Pavia, il 30 marzo, con la Corri Battaglia di Pavia!, che celebra i 500 anni dallo scontro epocale tra francesi e l'Impero di Carlo V. Una corsa tra memoria storica e paesaggi fluviali. Poi toccherà a Milano, la capitale dinamica e internazionale, che con la sua maratona la più veloce d'Italia e la Family Run' unirà professionisti e famiglie in un abbraccio collettivo il 5 e 6 aprile. Lodi celebrerà lo sport e l'inclusione con i Laus Open Games (9-11 maggio). Cremona, con la sua anima fluviale, sarà protagonista della grande festa del Po il 17 e 18 maggio, tra sport e tradizione. Mantova il 7 giugno ospiterà la Minciomarcia, dove storia e natura si fondono tra arte rinascimentale e paesaggi d'acqua. Varese accoglierà una tappa poetica e spirituale, con un percorso musicale e sportivo al Sacro Monte il 5 luglio. Lecco renderà omaggio alle sue vette con l'evento Ama la montagna il 30 agosto. Monza dal 4 al 7 settembre porterà l'adrenalina con Monza fuori GP Cuori Olimpici, omaggio al motorsport.

Bergamo, con Millegradini, trasformerà la camminata in un viaggio culturale tra le meraviglie cittadine il 20 e 21 settembre.

La Valtellina, cuore delle future gare olimpiche, offrirà dal 7 al 9 novembre Wine Trail Family: un'esperienza tra vigneti, sapori autentici e accoglienza alpina. E infine Como, il 7 dicembre, chiuderà il cerchio con la Como Lake Half Marathon, corsa scenografica sulle rive del lago più celebre d'Italia. Sarà lì, nel cuore dell'inverno e nel cuore simbolico della Lombardia, che il nostro cuore olimpico troverà casa. E da lì, idealmente, si alzerà l'augurio più bello per la Valtellina, per l'Italia intera e per i Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026.

Il Cuore dei Giochi non è solo una staffetta, ma un mosaico di emozioni, un racconto collettivo. È l'occasione per scoprire o riscoprire l'anima profonda della Lombardia: una regione che unisce il fare al saper fare, l'impresa alla bellezza, la tradizione all'innovazione. Ogni tappa è un invito a vivere un'esperienza, ad assaporare un territorio che si racconta con orgoglio, autenticità e passione.

Ogni evento è una porta aperta su un mondo fatto di eccellenze artigianali, enogastronomiche, paesaggi mozzafiato, borghi incantati, città d'arte e comunità accoglienti. Una Lombardia che corre, sì, ma anche che sogna. Che accoglie. Che incanta.

E mentre il

cuore viaggia, la mappa della Lombardia si illumina: provincia dopo provincia, il percorso si compone come un grande affresco identitario. Perché ogni territorio ha una storia da raccontare. E noi vogliamo raccontarle tutte.