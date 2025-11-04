Cuori Olimpici vicini al traguardo: sport e vino al "Wine trail family"

È ormai vicino al traguardo il viaggio dei "Cuori Olimpici", la staffetta tra i 12 capoluoghi lombardi in attesa dei Giochi "Milano Cortina 2026". Siamo alla penultima tappa che si terrà a Sondrio da venerdì a domenica con giornata clou domenica 9 novembre con la Family Wine Trail, la consegna del Cuore Olimpico e gli ospiti speciali Cristina D'Avena e Vittorio Brumotti, testimonial d'eccezione di Regione Lombardia. Sabato invece sono previste ben tre gare: la maratona da 42 chilometri con partenza da Tirano, la mezza da 21 chilometri da Chiuro e la 13 chilometri, la più conviviale, con cinque tappe di degustazione del celebre rosso valtellinese da Postalesio. Tutte le gare si concluderanno nel cuore di Sondrio, dove l'area Expo di piazza Garibaldi accoglierà atleti e pubblico con stand enogastronomici, prodotti tipici e musica dal vivo.

La manifestazione non dimentica l'inclusione: da Montagna in Valtellina partiranno 24 equipaggi di joelette, le speciali carrozzelle che permettono anche alle persone con disabilità di vivere l'emozione della corsa. A chiudere la giornata, il terzo tempo con i pizzoccheri di Astel Teglio e la grande festa finale. Sondrio durante quelle giornate si presenta con numerosi eventi di alto livello. Il turista può vestire gli abiti sportivi di un runner e decidere di cimentarsi nei i tre percorsi della Valtellina Wine Trail, la gara che unisce sport ed enogastronomia fra i coloratissimi vigneti arroccati sui terrazzamenti dei muretti a secco e gli antichi borghi della media Valtellina, attraversando le più prestigiose cantine della Valle, per lasciarsi rapire dal profumo delle sue botti e del mosto in fermentazione.

Visto il grande afflusso di persone, principalmente atleti, che l'evento in questi anni ha richiamato in città, è stata accolta la necessità di prevedere manifestazioni e intrattenimenti per l'indotto che la Valtellina Wine Trail porta a Sondrio. In questa ottica, per dare spazio anche a famiglie, ragazzi e bambini, dall'anno scorso ha preso il via l'evento collaterale Wine Trail Family: giornate dense di iniziative tra mercatini, degustazioni, laboratori, street food, passeggiate e musica, per scoprire il territorio in chiave sostenibile.

Sta per concludersi dunque quel viaggio voluto da Regione Lombardia che tocca tutte le province della regione, partito ben cinque mesi fa, esattamente il 9 marzo scorso alla scoperta delle eccellenze e delle particolarità di tutti i territori. I Cuori Olimpici raccontano la regione che si prepara a quell'importante traguardo ormai sempre più vicino di Milano Cortina 2026.

Dopo Sondrio, l'ultima tappa di questo straordinario viaggio sarà a Como, il 7 dicembre con "Lake Como Half Marathon", manifestazione podistica inserita nel calendario Fidal, a carattere agonistico e non agonistico sulla distanza della mezza maratona.