Dai quiz ai music party: Amadeus parte in sordina

Il dato più importante è che Amadeus non ha portato via spettatori a Rai e Mediaset. Che è quello che avrebbe fatto la differenza e marcato il passaggio del presentatore al gruppo Discovery. Però, allo stato attuale, non si può nemmeno dire che il debutto sul Nove con il doppio appuntamento del quiz in access prime time e dello show musicale serale sia stato un flop.

Insomma, domenica sera la prima puntata di Chissà chi è?, il quiz quotidiano dell'ora di cena ha registrato sul Nove 926.000 spettatori pari a uno share del 5,19%. Surclassato (4.467.000 per 25.01% di share) da quegli Affari tuoi che lo stesso Ama aveva riportato al successo su Raiuno e che ora sono ottimamente guidati da Stefano De Martino. Certo, nessuno si immaginava che il nuovo-vecchio quiz (prima si chiamava I soliti ignoti) facesse il botto, perché un conto è essere su Raiuno e uno sul Nove, ma magari per il debutto qualche punticino in più era auspicabile. E, nonostante i vertici di Discovery facciano notare che mai si erano ottenuti risultati così alti nella fascia dell'access prima time (aggiungendo che in simula cast, cioè in contemporanea su tutti i canali del gruppo, si è arrivati all'8,8 per cento), questa partenza non promette bene per le prossime settimane. Anche se i conti si fanno alla fine, cioè a dicembre e il presentatore aveva prospettato in conferenza stampa un risultato del genere.

Discorso analogo per Suzuki Music Party che ha registrato 628.000 spettatori, share 4,59% (in simulcast 7,1%): un buon risultato (per esempio più di Raidue), ma non esaltante, anche in relazione alla quantità di soldi, investimenti ed energie messe in campo da Discovery. E, certamente, molto diverso dal debutto di Fabio Fazio dello scorso anno quando si era portato tutto il suo pubblico da Raitre al Nove.

Ma il discorso è diverso: nel caso di Che tempo che fa il programma è Fazio, nel caso dei giochini e degli show il programma è il format, nonostante Amadeus si sia speso moltissimo dando il massimo.

Ultima annotazione: il programma che veramente valeva la pena di vedere domenica sera era Presa diretta, con quegli ottimi e interessanti reportage sui cimiteri di rifiuti elettronici.