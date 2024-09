Damiano corre da solo. Ma i Måneskin non finiscono

Ascolta ora 00:00 00:00

Lui dice che «oggi è il primo giorno della mia vita» ma forse un pelino esagera. Venerdì 27 settembre Damiano David dei Måneskin debutta da solista con il brano Silverlines, che è prodotto dal cantautore inglese Labrinth. Un incrocio strano, un risultato che sarà probabilmente spiazzante per molti. In ogni caso è un passo obiettivamente decisivo per Damiano che per la prima volta in carriera esce allo scoperto da solo, senza la «protezione» di una band. «Ho viaggiato tutto il mondo per trovare la mia voce, solo per finire dove tutto è iniziato» ha spiegato riferendosi al perché abbia intrapreso un nuovo capitolo della carriera. E, in effetti, in queste settimane di indiscrezioni molti si sono chiesti per quale motivo uno dei cantanti più popolari della scena mondiale abbia deciso di fare un passo da solista.

Non che sia la prima volta nella storia. Ci sono così tanti esempi nel passato che è quasi difficile elencarli tutti. Persino Freddie Mercury, a un certo punto, ha seguito per un po' una strada parallela ai Queen, ha fatto un disco con Montserrat Caballè, ha collaborato con altri cantanti, ha provato a smarcarsi anche solo blandamente dal gigantesco marchio dei Queen. È legittimo, sia chiaro. La vita in una band è frutto di tanti compromessi, molti dei quali non sono neppure pensabili in una carriera solista. Però erano altri tempi, e le regole oggi sono diverse.

In sostanza, Damiano David rimarrà nei Måneskin oppure no? Questo nuovo brano Silverlines è l'inizio della fine del gruppo oppure una semplice parentesi? Sui social, e pure sul web, le ipotesi corrono più veloci della luce e, generalmente, sono negative.

Ma, a dirla tutta, è estremamente improbabile che la più significativa band pop rock del momento metta un punto alla propria storia. È più realistico pensare che ciascuno dei componenti (esattamente come è accaduto alla bassista Victoria) abbia bisogno di percorsi alternativi. Ma senza mettere in dubbio il futuro della band.