Davanti al grande schermo con un piccolo smartphone

Vi siete alzati dal divano, avete preso l'auto, avete trovato il parcheggio abbastanza vicino (è un eufemismo) al cinema, in una mano i popcorn, nell'altra la bibita (il biglietto chissà dove) e vi siete seduti in sala. Di solito vi sorbite un po' di pubblicità e di trailer, infine il fatidico annuncio: «Si prega di tenere i cellulari spenti o in modalità silenziosa». Questo fino ad oggi, perché l'altro giorno negli Stati Uniti è stato fatto un esperimento nel quale al pubblico veniva chiesto non solo di non spegnere i cellulari ma anzi di cliccarci sopra durante la proiezione. Ma riavvolgiamo un attimo il nastro.

Il 30 aprile scorso Jason Blum, il fondatore della Blumhouse Productions specializzata nella produzione di film horror a basso budget, s'è inventato una giornata, chiamata letteralmente «a metà strada da Halloween», in cui ha riportato nelle sale tre dei suoi più grandi successi: M3GAN, Annabelle e Ma. Per capirci parliamo di film che sono costati rispettivamente solo 12, 6,5 e 5 milioni di dollari e che in proporzione hanno incassato in tutto il mondo 181, 257 e 61,2 milioni di dollari. Non a caso il produttore ha fatto proiettare un videomessaggio sottolineando come Halloween, tra sei mesi, sia «la più sacra di tutte le festività inventate». Ma la sua potenza produttiva ormai è tale che il sequel M3GAN 2.0 uscirà già quest'estate (il 27 giugno) negli Stati Uniti come sempre con Universal Pictures. Bene, l'altro giorno Blumhouse ha collaborato con Meta di Mark Zuckerberg (Facebook&Co.) per sperimentare una tecnologia chiamata Movie Mate. Ossia un chatbot, un programma che utilizza l'intelligenza artificiale, che incoraggia le persone a scrivere sul piccolissimo schermo del cellulare mentre guardano un film su quello grande. Meta sostiene che questo software dedicato al cinema sia un modo «per riportare il pubblico in sala» grazie al fatto che gli utenti hanno accesso a curiosità e battute esclusive in tempo reale.

La verità è che l'industria statunitense sta facendo varie prove per capire come poter tornare agli standard di pubblico prima della pandemia ora che il botteghino nordamericano segna un calo del 33 per cento rispetto al 2019. Considerando poi che quasi il 20 per cento degli spettatori tra i 6 e i 17 anni invia già messaggi di testo durante i film perché avrà pensato Blumhouse non provare a sfruttare questa modalità?

Tutto ciò però non è piaciuto per niente al critico di Variety, Peter Debruge, che ha parlato di «fallimento epico» dell'esperimento collegato a M3GAN che, ricordiamolo, è una bambola autonoma nel film scopriremo pure fin troppo dotata di intelligenza artificiale. Perché, appena è comparso il logo Blumhouse, come previsto, il critico si è collegato a Movie Mate che ha iniziato a fornire informazioni sul dietro le quinte del film «ti svelerò tutto sulla realizzazione del mio film e ti racconterò cosa è successo veramente mentre lo guardi» mentre invece quando Debruge ha iniziato a fare domande al software, visto peraltro che non riceveva risposte nemmeno in tempo reale, gli ha scritto sarcastico: «Non sembra esserci molta intelligenza in questa intelligenza artificiale».

Ma, al di là dei risultati immediati non sempre esaltanti con cui anche noi ci confrontiamo quando giochiamo con questi software, è chiaro come tutto si stia muovendo verso tipo di interazioni dell'uomo con macchine dotate d'intelligenza artificiale che in questo caso, mentre ti ascoltano, sanno che sei al cinema, che film stai vedendo e capiscono, visto che glielo dici pure, a cosa sei interessato in particolare, cosa vorresti vedere e via chattando. Dati personali con, in aggiunta, quelli del gusto personale che potranno essere usati magari per indirizzare il sequel di quel film.

Rimane però da

capire che fine faranno quelli che amano la sala buia, e giustamente si spazientiscono anche solo vedendo alcune luci di emergenza un po' più luminose, di fronte a una platea con tutti gli schermi del cellulare accesi...