Quel "David" della discordia in casa Vanzina

Il dolore per la scomparsa della persona amata non ha una scadenza. È anche per questo che si può comprendere la sortita di Lisa Melidoni Vanzina, moglie di Carlo, morto quattro anni fa, quando ha saputo che Piera Detassis, Presidente e Direttrice Artistica dell'Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello, in accordo con il Consiglio Direttivo, aveva deciso di assegnare un David Speciale a Enrico Vanzina, fratello di Carlo, che sarà consegnato dopodomani, mercoledì, nella serata di premiazione su Raiuno condotta da Carlo Conti affiancato da Matilde Gioli. «Con le mie figlie, abbiamo appreso di come l'Accademia del David di Donatello si sia già dimenticata di Carlo Vanzina, mio marito, il loro papà. Dare un premio a suo fratello e non un riconoscimento a Carlo, è stato un gesto di ingratitudine verso un regista che ha girato ben oltre 60 film» ha fatto sapere la terza moglie di Carlo Vanzina, sposata nel 1996, che non cita mai per nome il fratello Enrico, sul quale già nel 2019 espresse giudizi non propriamente positivi, soprattutto alla luce di alcuni passaggi del suo libro di ricordi Mio fratello Carlo. Dunque una polemica che sembra scaturire da motivazioni personali, mentre il David Speciale sottolinea la vicinanza di tutto il cinema italiano a una famiglia che ne ha fatto la storia. Sarebbe infatti bastato leggere bene il comunicato del David Speciale per accorgersi che Piera Detassis, come ha ripetuto ieri, citava sia il padre Steno, sia «il fratello Carlo, regista e complice di un'intera vita professionale», e che, quindi, il premio va inteso come «il tributo affettuoso ad una famiglia artistica di grandi tessitori della commedia italiana». Anche il sottosegretario alla Cultura, Lucia Borgonzoni, ha giudicato il premio «un meritatissimo David Speciale 2023». Enrico Vanzina dal canto suo non ha voluto rilasciare dichiarazioni, anche se ieri, nella consueta rubrica domenicale sul Messaggero, ha ricordato proprio il fratello attraverso alcune istantanee, perché «le fotografie parlano. Non dicono mai bugie». Come l'ultima insieme sul set di Caccia al tesoro: «Poi - aggiunge Enrico - Carlo ci ha lasciati. Ma con il suo sorriso in quella immagine già mi stava dicendo che saremmo rimasti accanto per sempre».