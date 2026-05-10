Del Debbio smonta i sospetti. "Non vado via da Mediaset"

"Nessuno mi vuole mandare via e io non ho alcuna intenzione di andarmene. Sono le solite ricostruzioni fantasiose alle quali, francamente, sorrido e vado avanti con serenità". Così in una nota Paolo Del Debbio ha smentito le indiscrezioni di un suo possibile addio a Mediaset. Le voci erano circolate da tempo, soprattutto dopo l'intervento dello stesso De Debbio che su La Verità aveva criticato la scelta di Marina e Pier Silvio Berlusconi di incontrare Tajani a Mediaset. Aveva giudicato "inopportuno convocare il segretario di un partito, sia pure fondato dal padre, ma che deve godere di un'ampia autonomia politica e con un ruolo così importante come ministro degli Esteri".

Posizione che su alcuni giornali si è trasformata in una presa di distanza più complessiva del conduttore verso l'azienda. A cui si sono aggiunte anche indiscrezioni su di una frattura tra il Governo e la famiglia Berlusconi in vista delle prossime elezioni. Ma, ieri, in un comunicato Del Debbio, fondatore di Forza Italia, ha voluto smentire tutte le ricostruzioni: "Ho avuto recentemente un incontro molto positivo ed entusiasmante con l'editore Pier Silvio Berlusconi, dal quale sono uscito con ancora più voglia di continuare il mio lavoro a Mediaset - ha proseguito il conduttore -. Lo ringrazio sinceramente per questo confronto così stimolante. Per questo voglio smentire categoricamente le voci circolate su un mio presunto addio a Mediaset o al mio mestiere. Non c'è nulla di vero".

Ad alimentare i dubbi sul malessere del volto di punta di Rete 4 erano state anche alcune ricostruzioni, in particolare per un presunto diverso trattamento verso Bianca Berlinguer dopo la complessa questione legata alla temeraria affermazione di Ranucci su Nordio a Cartabianca, di cui poi il giornalista si è scusato ma Nordio ha comunque annunciato querela nei confronti dell'azienda e della Berlinguer: i vertici Mediaset hanno difeso l'operato della giornalista avendo il ministro potuto ribattere in diretta. Comunque anche tutto questo, secondo la smentita di Del Debbio, non avrebbe nulla a che fare con il suo lavoro e il desiderio di restare in azienda.