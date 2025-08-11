La delicata aggressività del cronografo è realizzata nella tonalità del cielo

Il primo Special Pilot's Watch di IWC risale al 1936, all'epoca fondamentale, per i piloti, non solo per navigare, ma anche per stimare il consumo di combustibile, in un contesto strutturale in grado di resistere a sbalzi di temperatura e a fortissime accelerazioni. Oggi, a distanza di quasi 90 anni, la collezione Pilot's Watch si è arricchita della serie evoluta "Top Gun", recentemente protagonista, nei modelli in ceramica denominati Colors, di cromie ispirate dall'aviazione della Marina e sviluppate in collaborazione con Pantone: stiamo parlando dei Mojave Desert, Lake Tahoe, Woodland, Oceana e Jet Black. Per l'estate 2025, la manifattura di Sciaffusa aggiorna la linea con una nuova tonalità, denominata Top Gun Miramar, a richiamare le t-shirt azzurre indossate sotto le tute di volo dai leggendari istruttori "Top Gun". Ecco, allora, il Pilot's Watch Chronograph 41 Top Gun Miramar, in edizione limitata a 1.000 esemplari, in ceramica azzurra, da 41,9 mm (15,5 mm di spessore), con cassa interna in ferro dolce per la protezione dai campi magnetici , corona e fondello personalizzato "Top Gun" - in titanio chiusi a vite e vetro antidecompressione, impermeabile fino a 10 atmosfere. La ceramica colorata è ottenuta partendo dall'ossido di zirconio, miscelandolo con diversi ossidi metallici secondo precisi rapporti: delicato il processo di sinterizzazione funzionale ad ottenere la cromia desiderata. Nel Top Gun Miramar, poi, sia il quadrante che il cinturino in gomma, con fibbia in titanio, presentano lo stesso colore della ceramica.

Il primo, dall'impostazione verticale dei contatori (minuti crono al 12, piccoli secondi al 6 e ore crono al 9) su fondo azurée, day-date al 3, sfere a losanga azzurrate e luminescenti, allo stesso modo degl'indici, è animato dal calibro automatico di manifattura 69380, caratterizzato da 28.

800 alternanze/ora, 46 ore di riserva di carica, sistema di ricarica Pellaton, smistamento via ruota a colonne. Il cinturino, in ultimo, è facilmente intercambiabile, in virtù del sistema EasX-CHANGE di IWC, attivo mediante pulsante.