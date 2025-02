Il design si impegna per i bambini disabili

Ascolta ora 00:00 00:00

«La bellezza al servizio della fragilità»: è lo slogan dell'iniziativa «lighTOGether», con 101 lampade di 101 designer in vendita per sostenere Fondazione Tog, che ogni anno offre cure gratuite a più di 100 bambini e ragazzi con gravi patologie neurologiche. Oggi alle 18, nella sede del Centro Tog «Carlo De Benedetti» di via Livigno 1, sarà possibile acquistare i pezzi facendo una donazione.

In occasione della Giornata mondiale delle malattie rare (che ricorre l'ultimo giorno di febbraio) design e solidarietà si uniscono. Tra gli artisti che danno il proprio contributo ci sono Giulio Iacchetti, Alberto Meda, Fabio Novembre, Lorenzo Palmeri, Robin Rizzini. Questa sera saranno presentati i lavori dei 101 designer che in queste settimane, coordinati dall'ideatore del progetto Matteo Ragni Studio, hanno disegnato altrettante lampade poi prodotte in pezzi unici dal FabLab, il laboratorio di fabbricazione digitale del Centro Tog dedicato alla ricerca e sviluppo di ausili, giochi e strumenti personalizzati per bambini e ragazzi con disabilità. Le 101 creazioni esclusive sono state realizzate ad hoc per Fondazione Tog da designer di fama, studenti e giovani emergenti e unite dal filo conduttore della speranza, «per illuminare la fragilità - spiega una nota - e il percorso di tanti bambini e ragazzi verso una vita piena e dignitosa».

Le lampade sono state realizzate con i filamenti donati da Eumakers e assemblate tutte sullo stesso supporto offerto da Creative Cables. Saranno presentate al pubblico con un packaging creato per l'occasione: una scatola prodotta e donata da Controversa, con visual (il logo, l'immagine dominante) di Francesco Poroli. I paralumi saranno disponibili per l'acquisto, a fronte di una donazione: il ricavato andrà a sostegno delle attività del Centro Tog. Per partecipare alla serata è necessario prenotare scrivendo a «eventi@fondazionetog.org». Sarà offerto anche un aperitivo a cura del Tog Bistrot gestito dall'Associazione Maestro Martino presieduta dallo chef Carlo Cracco.

A questa iniziativa si aggiunge l'impegno di Daniel Fontana, triatleta e campione del mondo Ironman, che è diventato testimonial di Tog per la Milano Marathon 2025.

Fontana promuove il progetto «Together to run». Grazie a questo progetto è possibile partecipare alla staffetta della Maratona il 6 aprile prossimo e allo stesso tempo sostenere la Fondazione. Fontana darà i consigli ai runner principianti per affrontare la sfida.