Due anniversari per Leica

70 years Leica M book Celliott Erwitt

Qualcuno, ancora oggi, non sa pronunciarne correttamente il nome. Colpa del tedesco, che confonde le vocali, ma il brand Leica (da dire con la A del dittongo in tedesco), resta un’icona tra i brand della fotografia, una leggenda che nell’immaginario di tutti gli appassionati incarna l’idea di

oggetto perfetto, elegante, da collezione. Con costi non per tutti, si sa, ma è parte del mito che l’accompagna da sempre. L’azienda ha ben due anniversari da festeggiare.



I 70 anni del sistema M

Uno riguarda i 70 anni del sistema M, iniziale della parola Messsucher (con tre esse, ancora la lingua teutonica), che sta a indicare la combinazione tra il telemetro e il mirino di questo pezzo unico che in sette decenni non ha mai perso la sua capacità di sedurci. Il primo apparecchio fu la M3, era il 1954 e cambiò per sempre la fotografia e la sua storia. Nacque dalla necessità del suo inventore, l’ingegnere Oskar Barnak, appassionato fotografo affettò però da asma, che non poteva sopportare l’uso dei pesanti apparecchi dell’epoca.

Divenne presto un oggetto leggendario, che ha ispirato eserciti di fotografi e contribuendo a creare un approccio all’immagine molto diverso da prima: da quel momento in poi contava cogliere l’istante decisivo, proprio come disse Henri Cartier-Bresson, contava sperimentare e seguire il proprio istinto di fronte ai fatti del mondo.

70 years Leica M book Cjasper Doest

Conquistò il mercato grazie a tre innovazioni: l’introduzione dell’innesto a baionetta che permette di cambiare gli obiettivi in modo più semplice e rapido, uno sportello sul dorso per inserire più facilmente la pellicola insieme a una levetta che ne facilita lo scorrimento, oltre a un ulterioreperfezionamento del telemetro inserito. “Ho posseduto ogni modello della serie M uscito – confessa il nostro Gianni Berengo Gardin - È la fotocamera con cui lavoro più spesso. Per me, Leica non è semplicemente una fotocamera qualsiasi, ma LA fotocamera”. Leica M supportò l’avvento delfotogiornalismo e fu il supporto per creare immagini che divennero icone del XX secolo: dall’iconico ritratto di Che Guevara di Alberto Korda alla scioccante immagine di Nick Út “Napalm girl”, dalle immagini di street photography di Joel Meyerowitz ai "momenti decisivi" di ElliottErwitt (Parigi, 1928-2023): Matt Stuart (Harrow, 1974), Ralph Gibson (Los Angeles, 1939), Emil Gataullin (Yoshkar-Ola, 1972), Adali Schell (Los Angeles, 2001), Alixandra Fazzina (Londra, 1974), Sarah M. Lee (1977), Stephen Dupont (1967, Sydney), Jasper Doest (Vlaardingen, 1979),Matt Draper (Nuova Zelanda), Gianni Berengo Gardin (Santa Margherita Ligure, 1930) sono solo alcuni nomi tra i più famosi fotografi che hanno utilizzato il Sistema M. Professionisti, artisti ma anche grandi appassionati, tra questi, dal teatro alla musica, dall'arte al design, personaggi comeLenny Kravitz che ne ha progettate due edizioni speciali o il frontman Bono degli U2.

70 years of Leica M Book (c)Ralph-Gibson

Questo importante compleanno è l’occasione per l’azienda di Wezlar di fare ciò che sa fare molto bene: celebrarlo mettendo in commercio una produzione limitata, la Leica M Editio 70, di soli 250 esemplari. Un’edizione preziosa, placcata in platino, che combina eleganza senza tempo, cura artigianale del design e la solita straordinaria tecnologia. Costituita da una fotocamera Leica M-A, un obiettivo Leica APO-Summicron-M 50 f/2 ASPH., riconosciuto tra i migliori della categoria, un avvolgitore rapido Leicavit M e un contenitore per pellicole con pellicola, Leica M Edition 70 è un perfetto investimento nel futuro della fotografia analogica. Avete capito bene, si tratta di una fotocamera analogica, a rullino, per veri intenditori. Leica M Edition 70 è disponibile presso i Leica Store dall’inizio del 2025 al prezzo di 22.500 euro.Per questo anniversario speciale, è stato prodotto anche un volume di oltre 250 pagine, che contiene saggi, testimonianze, foto leggendarie e materiale d’archivio raramente diffuso, oltre a un compendio che ricordi tutte le macchine della serie M prodotte fino a oggi. Un tributo allacomplessità e alle stratificazioni nello sviluppo del Sistema Leica M nel corso di 70 anni, da ogni punto di vista. Il volume Leica M è disponibile presso Leica Store, Online Store LFI e rivenditori autorizzati già da novembre 2024.Altro anno, altro anniversario: nel 2025 ricorrono anche i 100 anni dalla prima uscita sul mercato, un secolo esatto che verrà celebrato dalla comunità fotografica globale con eventi culturali e nuovi prodotti. Leica I fu presentata alla Fiera di Primavera di Lipsia nel 1925, fu la prima fotocameraLeica 35mm prodotta in serie. Con il suo formato compatto e maneggevole, fu testimone di un’epoca e fu una vera rivoluzione. Il programma comprende eventi internazionali organizzati dalle filiali Leica nelle principali città come Dubai, Milano, New York, Shanghai e Tokyo. Inoltre, la retemondiale delle Leica Galleries ospiterà mostre di alto livello con opere di fotografi eccezionali. Il clou dell'anno dell'anniversario sarà raggiunto a giugno, con i festeggiamenti presso la sede dell'azienda a Wetzlar. Gli ospiti internazionali possono aspettarsi un ricco programma di eventi culturali durante la settimana dell'anniversario. In omaggio alla regione e alla città tedesca di Wetzlar, luogo di nascita di Leica, nella città sono previsti altri progetti culturali locali. L’anniversario vedrà il lancio di una serie di prodotti “Special Edition” che celebrano l’invenzione rivoluzionaria di un’icona del secolo. Al Museo Ernst Leitz verrà presentato un film sullo sviluppo della fotografia 35mm del regista Reiner Holzemer e sarà esposta una mostra del famoso fotografo Sebastião Salgado.