Salone del mobile, la cucina italiana splende nella cena di gala al Castello Sforzesco

Milano è in fermento per l'imminente partenza del Salone del Mobile, uno dei grandi eventi che animano il capoluogo lombardo e che lo proiettano nel gotha delle città cosmpolite europee. Arriveranno a Milano decine di migliaia di operatori ma anche di visitatori, che per tutta la durata della manifestazione si muoveranno tra il centro e la periferia per partecipare ai numerosi eventi esclusivi, che vedranno la presenza di volti noti ed esponenti della cultura e della politica. Il Fuori Salone, infatti, è un fortissimo richiamo mondano e sono tanti gli appuntamenti per i quali ci si auspica di ricevere l'invito.

Tra questi, c'è la cena di gala di venerdì 21 aprile presso La Fenice, spazio di design allestito da Privitera Events in collaborazione con DDN in piazza del Cannone, nell'incantevole scenario del Castello Sforzesco. Per tutta la durata della manifestazione, questo straordinario palazzo storico di Milano con il suo relativo parco torneranno a essere il cuore pulsante della vita sociale della città grazie ai numerosi incontri ed eventi che si susseguiranno dal 17 al 23 aprile. La cena stellata di gala su invito del 21 sarà uno degli eventi più importanti, che vedrà la partecipazione di Maria Cristina Bellelli, ristoratrice, ladychef e promotrice di eccellenze italiane, nonché vincitrice dell'Italian food international awards 2023. Lei sarà la madrina e conduttrice della serata, durante la quale le portate saranno realizzate da Enrico Derflingher, presidente di Euro-Toques Italia.

Gli appassionati di cucina e di enogastronomia sanno che Enrico Derflingher è uno dei cuochi italiani maggiormente riconosciuti all'estero. Esistono centinaia di testimonianze della sua bravura ma tra tutte merita una menzione l'ingresso a Buckingham Palace ad appena 26 anni, quando divenne uno dei cuochi della casa reale inglese. Nel 2014 è stato insignito dei titoli di commendatore della Repubblica italiana e Ambasciatore della Cucina italiana, come riconoscimento al suo impegno nella promozione e tutela della cucina italiana nel mondo. Maria Cristina Bellelli ed Enrico Derflingher accompagneranno i graditi ospiti in un viaggio nella cucina d'eccellenza, tra pietanze ricercate e di indubbia qualità, che traggono ispirazione dalla tradizione culinaria italiana e dalle sue infinite sfumature di piacere.