Talk, il laboratorio di idee del Salone del Mobile

Il Salone del Mobile.Milano è anche un grande laboratorio di idee, un momento di approfondimento trasversale su come progetto, design e architettura sono in grado di comprendere il presente e soprattutto di immaginare il futuro, aprire nuove strade, trovare soluzioni, vagliare il “possibile” fra visioni e intuizioni offrendo a visitatori ed espositori occasioni uniche di conoscenza e confronto con la nuova la nuova edizione dei Talk che, dopo il successo dello scorso anno, ritornano con un programma di grande livello curato da Annalisa Rosso nelle giornate della manifestazione dal 18 al 23 aprile in Fiera Milano Rho.

L’arena Aurore di Euroluce, firmata da Formafantasma, è il “teatro” in cui seguire i relatori: Shigeru Ban, Nao Tamura, Kjetil Trædal Thorsen e Marius Myking di Snøhetta e Andrea D'Antrassi di Mad Architects che dialogheranno con giornalisti internazionali: Yoko Choy, China Editor Wallpaper, Felix Burrichter, direttore creativo Pin–Up, Anne-France Berthelon, giornalista freelance, critica di design e consulente strategia creativa, Amit Gupta, fondatore e caporedattore di Stir con Samta Nadeem, direttore curatoriale di Stir. Focus delle quattro conversazioni la sostenibilità e la centralità dell’essere umano nella progettazione contemporanea, unitamente all’importanza della luce – da quella naturale a quella artificiale fino a soluzioni per spazi e funzioni diverse – che, con le sue ultime innovazioni tecnologiche, potrà rendere migliore le nostre vite future.

Andrea D'Antrassi e Sigheru Ban

Shigeru Ban, architetto giapponese, vincitore del Pritzker Prize 2014, inaugurerà il palinsesto: il suo impegno sociale e ambientale non trascura la riflessione sull’utilizzo della luce nella progettazione. Le potenzialità del legno applicato all’architettura, la tecnologia edile al servizio delle attività di soccorso in caso di catastrofe e un’architettura tesa verso il futuro saranno i temi del suo intervento intitolato Balancing Architectural Works and Social Contributions (mercoledì 19 aprile, ore 11 - Euroluce, Pad. 13, Arena Aurore).

A cavallo tra poesia, astrazione e utilizzo di tecnologie innovative Nao Tamura, ex debuttante al SaloneSatellite e vincitrice del primo SaloneSatellite Award, è tra i designer più interessanti del panorama internazionale. In Interconnection, partendo dalla sua attenzione verso l’illuminazione evidenzierà come il design è comunicazione e come questo orienti il processo creativo, illuminando la strada verso un futuro progettato meglio e in modo più sostenibile (giovedì 20 aprile, ore 11 - Euroluce, Pad. 13, Arena Aurore).

Kjetil Trædal Thorsen e Marius Myking

Continuous state of reinvention è invece il titolo del talk tenuto da Kjetil Trædal Thorsen, co-fondatore e Marius Myking, direttore della sezione Product Design di Snøhetta che indagherà il pensiero del noto studio norvegese, che sfida i canoni e realizza progetti nel segno della sostenibilità, promuovendo relazioni umane, condivisione della conoscenza ed esperienze culturali. Per Snøhetta la sostenibilità socio-ambientale è presupposto di innovazione e la luce, sia naturale sia artificiale, è un aspetto essenziale della progettazione sostenibile, capace di aumentare il benessere e ridurre l’impronta di carbonio (venerdì 21 aprile, ore 11 - Euroluce, Pad. 13, Arena Aurore).

Luce e Architettura hanno una relazione unica e straordinaria per Mad Architects. In Be the Mad, be the Light si evidenzierà il parallelismo dell’importanza della luce, fondamentale in natura per attivare i processi di fotosintesi, ed elemento fondante della filosofia di progettazione dello studio, divenendo luce emozionale. Ombre non come assenza ma coinvolgimento, la luce non è solo apertura ma dettaglio (sabato 22 aprile, ore 11:00 - Euroluce, Pad. 13, Arena Aurore).

GAETANO PESCE GUEST STAR

Grande attesa anche, per il talk Capire il futuro del Maestro Gaetano Pesce – scultore, designer e architetto italiano, da anni di base a New York – invitato a raccontare ai giovani designer del SaloneSatellite i passi principali della sua lunga carriera e il suo indelebile apporto interdisciplinare al mondo del progetto (martedì 18 aprile, ore 15.30, Arena SaloneSatellite, pad.13).

TAVOLE ROTONDE

Ai talk si affiancano due dibattiti sui processi evolutivi dell’architettura contemporanea che daranno vita a un momento di approfondimento trasversale che vedrà protagonisti personaggi di rilievo nell’ambito della progettualità urbana, sostenibile, illuminotecnica e paesaggistica. Le domande a cui si cercherà di rispondere sono: Come dialogano passato e presente in ambito urbano? Quali sono i cambiamenti dei luoghi di lavoro? Che ruolo gioca la luce nella nuova progettualità? Per delineare una visione della città futura dove l’illuminazione aprirà nuove strade verso una nuova quotidianità. (mercoledì 19 aprile e giovedì 20 aprile, ore 14.30 - Euroluce, Pad. 15, Interno Notte, Area Workshop)

Infine, le scuole e le Università del Design Ecal (Svizzera); Scuola del Design-Politecnico Milano; Tongji University (Cina); Design Academy Eindhoven (Olanda); School of Design-Pratt Insistute (Usa) si incontreranno al SaloneSatellite in una tavola rotonda per fare il punto sul tema Design, dove vai?. Partecipano Alexis Georgapoulos, Luisa Collina, Hongtao Zhou, Joseph Grima, Ignacio Urbina, scelti in modo rappresentativo su base geografica per un confronto il più allargato possibile (giovedì 20 aprile, ore 15, Arena SaloneSatellite, Pad. 13).