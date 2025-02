Diceva: "Rubare è il nostro lavoro". Ancora in cella la ladra diventata virale

Ascolta ora 00:00 00:00

Nonostante la giovane età sono due ladre consumate, vere e proprie «professioniste» del settore, la 20enne e la 24enne di origine bosniaca che sabato sera hanno derubato una coppia di turisti, ma sono state fermate dalla polizia. Circa due anni fa la più giovane, Jennifer Sujlic (nella foto) era apparsa in un video diventato virale sui social network, in cui affermava tra l'altro: «Rubiamo tutti i giorni, è il nostro lavoro». Il video, a febbraio del 2023, era stato condiviso sui social anche dal leader della Lega Matteo Salvini.

Per mettere a segno il loro colpo l'altra sera le ladre hanno utilizzato la tecnica dell'ombrello con la vittima designata, un giapponese di 59 anni che si trovava in compagnia della moglie: una di loro lo ha aperto per coprire i movimenti della complice che, nel frattempo, stava rovistando nello zaino del turista, rubando quello che desiderava (una banconota da cento euro) per poi fuggire non prima di aver rimesso il portafogli nella borsa.

Gli investigatori della sesta sezione della squadra mobile si trovavano a pattugliare la zona della stazione Centrale quando, in piazza Duca d'Aosta, hanno notato le due ragazze, risultate poi residenti nel campo rom milanese di via Monte Bisbino. I poliziotti le hanno intercettate mentre seguivano la coppia dalla stazione verso via Giovanni Battista Pirelli, quindi le hanno bloccate immediatamente dopo il furto, mentre tornavano verso lo scalo ferroviario, proprio mentre la 24enne stava consegnando la banconota appena rubata alla complice.

Il denaro è stato riconsegnato alla vittima, nel frattempo avvertita del fatto e che non si era ancora accorta di nulla. La più giovane delle due arrestate è stata anche denunciata per inottemperanza al foglio di via obbligatorio da Milano, che le era stato notificato a novembre 2022 per tre anni.