Carenza di ferro, come rimediare con le lenticchie: 5 ricette gustose

Dalle origini antiche e parte integrante della cucina povera, le lenticchie da sempre occupano un posto fondamentale all'interno della tradizione alimentare. Non solo come parte integrante delle ricette di Capodanno, da consumare per rimpinguare il proprio conto in banca. Ma come fonte proteica importante per chi segue una dieta vegetariana o vegana.

Un tempo erano venivano definite la carne dei poveri, per l'alta presenza di ferro, carboidrati complessi e proteine, come valida alternativa alle proteine animali consumate sporadicamente. Oggi sono parte attiva di diete e menu sani ed equilibrati, grazie ai pochi grassi presenti e all'alta percentuale di fibre che aiutano a saziare a lungo favorendo anche una sana pulizia intestinale.

Lenticchie, ricche di ferro e nutrienti

Dalla forma piatta che ricorda una lente questi legumi, noti appunto come lenticchie, rappresentano una fonte nutritiva completa e molto valida. Indicata, in particolare, per chi segue un percorso alimentare veg ovvero senza la presenza di carne e pesce. Le lenticchie sono un'ottima alternativa proteica, con fibre e carboidrati complessi, sali minerali quali potassio, ferro, zinco e fosforo, ma anche un valido apporto di vitamine del gruppo B, B9, B3. Sono povere di grassi, ma saziano facilmente e a lungo, come accennato, aiutando nel controllo del peso anche per la scarsità di calorie contenute. Inoltre la presenza di fibre consente di stabilizzare la glicemia. Per un assorbimento adeguato del ferro le lenticchie vanno abbinate a cibi ricchi di vitamina C, come succo di limone, pomodori, broccoli, peperoni. Mentre per ottenere gli amminoacidi essenziali per il fabbisogno dell'organismo vanno affiancate ai cereali.

I benefici delle lenticchie per la salute

Le lenticchie si dividono per colore, le rosse-giallo decorticate ovvro senza buccia sono più digeribili e cuocono più in fretta. Le varianti in verde-marrone sono più grandi e compatte, perfette per le zuppe e i polpettoni, quelle nere Beluga sono piccole e dal sapore delicato. Le verdi scuro di Puy sono piccole e dal sapore intenso. Le varietà, ovviamente sono tante, ciò che le accomuna sono i benefici che forniscono all'organismo a partire dal:

grazie alla presenza delle fibre, perfette per la salute il microbiota intestinale; cuore in forma , pressione e colesterolo sotto controllo per la presenza di potassio, folati e fibre, ferro e vitamina B1;

Lenticchie, 5 ricette gustose e ricche di benessere

Le lenticchie sono facilmente acquistabili in versione secca,

da cuocere, oppure nella variante pronta all'uso. Sono così versatili che possono trovare posto in ogni portata, divenendo un alimento ideale per ogni occasione. Di seguito