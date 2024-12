Cavolo, pompelmo e cicoria, i "farmaci" più preziosi contro i mali di stagione

Il cavolo così come il pompelmo e la cicoria sono dei superfood contro i malanni di stagione

Siamo ormai arrivati in quel periodo dell'anno in cui sfuggire ad un raffreddore o ad un'influenza è un'impresa degna di un supereroe. Le temperature rigide, le piogge e gli sbalzi di temperatura, sono delle vere e proprie minacce; senza dimenticare la diffusione più veloce dovuta alle imminenti feste natalizie che spesso "costringono" a passare tanto tempo in luoghi chiusi e pieni di gente come i centri commerciali.

Cosa fare e come curarsi

I cosidetti malanni di stagione, sono pericolosi per la salute, dannosi per l'economia del Paese e lasciano spesso strascichi non indifferenti per settimane. Trattandosi principalmente di virus influenzali o da raffreddamento, non esistono medicinali che li combattono, ma piuttosto aiutano nei sintomi, ma spesso l'abuso di questi porta ad un effetto contrario.

Le soluzioni possibili però esistono: " Il segreto è nutrire la flora intestinale che rappresenta il nostro 'esercito personale' contro virus e batteri. E' uno 'scudo che spesso sciupiamo senza nemmeno accorgercene. Per esempio utilizzando antibiotici quando non c'è bisogno, prendendo farmaci senza il parere del medico o mangiando cibi non sani ". A spiegarlo all'Adnkronos salute, è il nutrizionista e fitoterapeuta Ciro Vestita.

La "dieta" contro i malanni di stagione

L'esperto consiglia una dieta contro i malanni di stagione, fatta di frutta e verdura del periodo. Non sconsiglia, ovviamente, l'uso dei farmaci, che vanno però utilizzati soltanto quando servono realmente e vengono prescritti dal medico per evitare di danneggiare proprio la flora batterica intestinale (il microbiota), che al contrario bisogna "nutrire".

"Nutrire" i batteri dell'intestino

Tra gli alimenti più adatti a questo importante compito, ci sono le verdure invernali, i cavoli in particolare. Ma anche i cereali e i legumi. In generale va favorita una dieta varia con molti vegetali che aiutano a potenziare la flora batterica permettendo di rafforzare in maniera super naturale la nostra salute. C'è ancora il cavolo tra gli alimenti particolarmente utili per nutrire al meglio i batteri dell'intestino, ma anche i crauti, che prevedono la fermentazione e diventano in questo modo ricchi di probiotici utilissimi al benessere intestinale".

La difesa dai virus

Per quanto riguarda invece i virus, spiega il nutrizionista: " Il pompelmo può essere un buon alleato. Contiene infatti una molecola chiamata naringenina che contrasta le virosi: una spremuta di pompelmo al mattino può essere d'aiuto in questo periodo dell'anno ".

La cicoria è un altro superfood, che oltre a nutrire i batteri intestinali con l'inulina di cui è ricca, contiene la luteina che in questo periodo di affaticamento e di scarsa luce solare è utilissima, soprattutto per gli anziani, per rafforzare la retina oculare

Ma ancora: "".