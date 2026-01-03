Frutta secca, quale scegliere per cuore e cervello secondo gli esperti

Mandorle, pistacchi, arachidi, nocciole sono considerati uno spuntino salutare dall’elevato potere antiossidante.

La frutta secca è un vero e proprio toccasana per la salute dell’organismo grazie alla sua riserva di sali minerali preziosi e vitamine dall’azione antinfiammatoria e anti- aging. Fa bene anche all'apparato cardiocircolatorio.

Diversi studi scientifici hanno dimostrato quanto essa sia benefica nel preservare il cuore da patologie croniche come ipertensione, ictus, infarto. Contrasta inoltre gli effetti dello stress ossidativo a livello cerebrale prevenendo il declino cognitivo e le malattie neurodegenerative come Alzheimer e Morbo di Parkinson.

La porzione ideale di frutta secca di consumare quotidianamente è di 30 grammi. Ecco quali sono le varietà di frutta secca consigliate dagli esperti per preservare la salute di cuore e cervello.

Noci

Secondo un recente studio olandese la loro serva di magnesio, vitamina B e sostanze antiossidanti aiutano ad aumentare la capacità di memoria e il livello di concentrazione. Sono un toccasana anche per la salute del cuore perché riducono i livelli di colesterolo cattivo nel sangue

Pistacchi

Sono ricchi di nutrienti e vitamine essenziali come la vitamina B6 e la vitamina E. Contengono magnesio, fosforo, potassio che aiutano a ridurre il colesterolo cattivo nel sangue Uno studio pubblicato sulla rivista Nutrients e condotto dai ricercatori della Cornell University ha rilevato che questo tipo di frutta a guscio contiene il numero più elevato di sostanze antiossidanti che proteggono dai danni causati dai radicali liberi . Validi quindi per contrastare le malattie legate all’invecchiamento precoce del cervello.

Nocciole

Il loro consumo giornaliero riduce il colesterolo totale fino al 5% e quello cattivo fino al 7%. Ricche di vitamina E aiutano a limitare i danni causati dai raggi ultravioletti del sole sulla pelle. Sono un n vero e proprio toccasana per l’apparato digestivo grazie al loro contributo di fibre che regolarizzano il transito intestinale.

Mandorle

Il loro contenuto di fosforo e magnesio garantisce il buon funzionamento del sistema nervoso. Secondo il National Libray of Medecine prevengono l’ipertensione e le patologie ad esse associate. Donano energia prima di un allenamento e durante una sessione di studio perché rafforzano le capacità cognitive come la concentrazione e la memoria.

Noci pecan

È una varietà di noce molto ricca di acidi grassi monoinsaturi che riducono efficacemente il colesterolo cattivo aumentando quello buono.

Proteggono l'apparato cardiovascolare prevenendo le malattie coronariche e il rischio di ictus. La riserva di antiossidanti in essi contenuti aiutano gli impulsi nervosi a raggiungere efficacemente il cervello. Sono l’alleato perfetto per stimolare la concentrazione e migliorare le capacità di apprendimento.