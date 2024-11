Colesterolo, diabete e cuore: perché aiuta mangiare le noci

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono numerosi gli alimenti che fanno parte della dieta mediterranea alleati del benessere e della salute: tra di essi ce ne sono alcuni dalle più svariate proprietà benefiche di cui si parla anche nella Letteratura Italiana, le noci. Appartentente al gruppo della frutta secca, si tratta di una pianta che nel mondo ha molte varietà ma con lo stesso comune denominatore di aiutare il corretto funzionamento dell'organismo tenendo lontane patologie anche molto gravi e diffuse nella popolazione italiana e mondiale.

Le proprietà nutrizionali

Questi frutti secchi racchiusi nel loro guscio presentano grassi "buoni" in quantità grazie alle loro proprietà antiossidanti riducendo le possibilità di patologie cardio-circolatorie e di tumori. Per quanto riguarda i sali minerali, al loro interno contengono ottime quantità di calcio, ferro, fosforo e potassio mentre tra le vitamine spicca la presenza della tiamina (nota anche come vitamina B1) che svolge il ruolo fondamentale di convertire il glucosio in energia. La loro raccolta, in genere, avviene a dicembre ma possono essere consumate durante tutto l'arco dell'anno.

Noci contro diabete e colesterolo

Sono numerosi gli studi su questo fondamentale alimento: uno dei più recenti condotti dall'Università di Harvard, Stati Uniti sulle abitudini alimentari di oltre centomila americani per circa 30 anni, ha messo in luce che il consumo di noci anche soltanto una volta la settimana riduce dell'11% il rischio di morte diventando, quindi, anche un alleato della longevità. Uno dei mali più comuni dei giorni nostri è il diabete di cui soffrono milioni di persone: ebbene, questo alimento aiuta contro l'iperglicemia abbassando del 24% l'insorgere di questa malattia. Discorso simile per il colesterolo cattivo, Ldl, i cui valori sono drasticamente più bassi se nella dieta inseriamo le noci.

Quanto consumarne

Come per ogni cosa, però, attenzione ad abusarne visto anche il loro potere saziante: quotidianamente non vanno superati i 30 grammi: ogni cento grammi di noci le calorie apportate al nostro organismo sono quasi 600. Non è finita qui perchè si trova in abbondanza anche Omega 3, acidi grassi polinsaturi che prevengono numerose malattie e proteggono specialmente le arterie e il cuore. Uno studio di alcuni anni fa ma sempre attuale ha messo in luce anche il consumo di questo alimento con una protezione per la salute cognitiva e delle retine degli occhi.

Insomma, riducendo sicuramente le abitudini cattive e l'alimentazione poco sana, le noci sono davvero un prezioso alleato della longetività: chi insegue il sogno dell'elisir di lunga vita tenga conto (e in casa) di questa preziosa frutta secca.