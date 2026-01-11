Si può essere ubriachi senza bere: cos'è la sindrome da birrificio automatico

Non è sempre colpa dell'alcol: alcune persone presentano una rara patologia per cui determinati batteri intestinali e percorsi metabolici sono in grado di stimolare la produzione di alcol nei pazienti affetti da sindrome da birrificio automatico (Abs). In pratica, i livelli alcolici nel sangue sono talmente elevati da risultare a tutti gli effetti ubriachi senza aver ingerito nessuna bevanda di quel genere.

La nuova scoperta

Se è vero che questa sindrome era già nota, non si era ancora a conoscenza di quali fossero gli agenti patogeni in grado di provocare questo tipo reazione nell'organismo umano. Uno studio appena pubblicato su Nature Microbiology a cura degli scienzati dell'Università della California di San Diego e del Mass General Brigham fa chiarezza sull'origine delle cause. Alcuni campioni di feci prelevati da pazienti con Abs acuto producevano una quantità di etanolo molto più elevata rispetto ai campioni prelevati dai propri partner e dai soggetti di controllo sani.

Quali batteri sono coinvolti

Fino al recente passato gli scienziati avevano pochissime informazioni su quali specifici microbi intestinali (lieviti o batteri) causassero questa sindrome chiamata anche "sindrome della fermentazione intestinale". L'analisi delle feci ha individuato diverse specie batteriche come fattori chiave in alcuni pazienti. " Abbiamo scoperto che i batteri intestinali, tra cui Escherichia coli e Klebsiella pneumoniae, fermentano gli zuccheri in etanolo nell'intestino dei pazienti con Abs ", spiega Bernd Schnabl, professore di Medicina presso la Facoltà di Medicina dell'Università della California a San Diego. " Questi microbi utilizzano diverse vie di produzione di etanolo e possono portare i livelli di alcol nel sangue a livelli sufficientemente elevati da causare un'intossicazione legale ".

Quali trattamenti

Anche se alcuni pazienti avessero questi patogeni nell'organismo, gli autori hanno osservato che identificare con precisione i microbi responsabili dell'Abs nei singoli pazienti è complicato: da qui, gli scienziati hanno visto che rispetto a concentrarsi soltanto su determinate specie di batteri, i nuovi e futuri trattamenti in grado di prendere di mira gli enzimi microbici coinvolti nella produzione di etanolo potrebbero essere una strategia più efficace. Da qui, potrebbero essere più efficaci test delle feci rispetto ai normali test sull'alcon per la diagnosi dell'Abs.

Cosa sappiamo sulla sindrome

" La sindrome da birrificio automatico è una condizione poco conosciuta e con pochi test e trattamenti. Il nostro studio dimostra il potenziale del trapianto fecale ", ha affermato la co-autrice dello studio, Elizabeth Hohmann, della Divisione Malattie Infettive del Dipartimento di Medicina del Massachusetts General Brigham. "Più in generale, determinando i batteri e le vie microbiche specifiche responsabili, i nostri risultati potrebbero aprire la strada a una diagnosi più semplice, a trattamenti migliori e a una migliore qualità della vita per le persone affette da questa rara condizione ".

Quali sono i sintomi

Essere ubriachi senza bere, dunque, in casi rari non è dovuto all'alcol. Gli studiosi spiegano che l'Abs si verifica quando i microbi intestinali scompongono i carboidrati e li convertono in etanolo (l'alcol presente nelle bevande alcoliche) che entra nel flusso sanguigno. Sebbene il metabolismo dei carboidrati possa produrre piccole quantità di alcol in chiunque, in presenza della sindrome i livelli di etanolo possono essere così elevati da causare intossicazione nelle persone con Abs.

La condizione è estremamente rara ma probabilmente sottodiagnosticata a causa della scarsa consapevolezza, delle difficoltà diagnostiche e dello stigma. Le conseguenze mediche possono includere