Dietrofront del Comune. Prorogate le deroghe anche per diesel Euro 5

Il Comune proroga (non tutte ma quasi) le deroghe in Area B e C chieste nelle scorse settimane dal centrodestra e dalle associazioni di categoria, in primis Ordine dei medici e forze dell'ordine. La giunta ha deciso di allungare le «misure di accompagnamento» concesse un anno fa ad alcune categoria e in scadenza il prossimo 30 settembre. Gli automobilisti (residenti o meno) che possiedono un diesel Euro 5 e hanno sottoscritto entro il 31 marzo un contratto di acquisto, leasing o noleggio a lungo termine possono continuare a circolare fino alla consegna, comunque non oltre giugno 2024. Idem i diesel Euro 5 in servizio taxi o noleggio senza conducente. Il Comune prorogherà d'ufficio al 30 giugno le deroghe in scadenza.

Per i diesel Euro 5 usati in car pooling e registrati sulle piattaforme dedicate il divieto viene spostato di un anno, al 30 settembre 2024, e lo stesso vale per lavoratori turnisti che usano l'Euro 5 per il tragitto casa/lavoro dalle 21 alle 7, dipendenti di Forze Armate, Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Ufficiali giudiziari, autoscuole, agenti di commercio e artigiani, medici di «medicina generale» e «pediatri di famiglia» in visite domiciliari; volontari in servizio notturno presso enti riconosciuti di assistenza socio-sanitaria con sede all'interno del Comune. Potrà sempre per raggiungersi i parcheggi Atm di Lampugnano, Forlanini e Rogoredo chi possiede abbonamenti mensile e annuale ai silos.

Per usufruire delle agevolazioni indicate bisogna fare richiesta sulla piattaforma di Area B prima dell'accesso. Concessi 30 pass in più (ai 25 garantiti ai residenti, 5 ai non residenti) ai proprietari di diesel Euro 5 con reddito Isee sotto i 20mila euro, validi un anno. Per quanto riguarda Area C, i residenti che hanno firmato entro il 15 settembre 2022 un contratto di acquisto, leasing, noleggio (a fronte della rottamazione) possono usare il diesel Euro 5 fino a consegna, non oltre giugno 2024 (idem per taxi e Ncc). Proroga fino al 30 giugno anche per chi ha firmato un contratto entro il 31 dicembre 2023 per sostituire il vecchio veicolo per il trasporto persone non adibito a trasporto pubblico (M2 e M3) per i mezzi di trasporto cose. «Il nostro obiettivo resta quello di ridurre il numero di auto inquinanti ma proroghiamo le misure dedicate a famiglie indigenti e di chi ha scelto di passare a un veicolo a minore emissione» commenta l'assessore alla Mobilità Arianna Censi. Permessi che però arrivano al «fotofinish», a una settimana dai divieti e dopo le (tante) proteste.

«É una grande vittoria della Lega - commenta il consigliere Samuele Piscina -, avevamo presentato una mozione e due odg a luglio per chiedere queste misure, anche se volevamo la proroga fino a ottobre 2024. Ora la giunta abbia più coraggio e stabilizzi 50 passi gratuiti per chi, residenti e non, a chi ha diesel Euro 4 e 5 o Euro 3 benzina». Per il capogruppo FdI «il dietrofront è frutto del braccio di ferro dell'opposizione, ma avanti con la mozione che chiede la deroga completa, a prescindere dal veicolo, per le categorie essenziali». Il capogruppo di Europa Verde Carlo Monguzzi contesta: «La prima e unica risposta ai flash mob contro i morti sulle strade sono le deroghe, geniale».