Caccia J-10C e missile PL-17: ecco la combo cinese che scuote l'indo-pacifico

La Cina starebbe affinando l’integrazione del missile a lunghissimo raggio PL-17 sul caccia leggero J-10C, segnando così un passaggio rilevante nell’evoluzione dell’aviazione militare cinese. L’accoppiata tra un velivolo prodotto in grandi numeri e un’arma concepita per colpire bersagli ad altissima quota e a distanze estreme amplia sensibilmente il raggio d’azione dell’Aeronautica del Dragone. Se confermata su scala operativa, una simile combinazione potrebbe modificare gli equilibri nel teatro indo-pacifico, aumentando la capacità cinese di minacciare assetti aerei strategici lontani dalla linea del fronte.

L’upgrade cinese

Secondo quanto riportato da Defence Security Asia, alcune immagini circolate sui social media cinesi mostrerebbero la presenza di un adattatore per carichi pesanti, associato proprio al PL-17, sotto le ali del J-10C. Ebbene, questa configurazione potrebbe trasformare un caccia monomotore relativamente economico in una piattaforma capace di colpire a distanze stimate tra 300 e 500 chilometri, con particolare attenzione a velivoli di alto valore come AWACS e piattaforme di ricognizione e sorveglianza.

L’eventuale diffusione di tale capacità su un numero elevato di aeromobili rafforzerebbe poi l’architettura cinese di interdizione e anti-accesso, rendendo più complessa la pianificazione operativa di Stati Uniti e alleati. La scelta indicherebbe anche un’evoluzione dottrinale: non solo superiorità aerea tradizionale, ma soprattutto capacità di interrompere le reti di comando, controllo e supporto che rendono possibili le operazioni aeree moderne.

New imagery (May 11) shows the J-10C integrating DF-4/3 pylons—previously used on the J-16 to carry the ultra long-range PL-17 AAM.This strongly संकेत that the lightweight J-10C could soon field a missile with ~500 km reach—reshaping its role from point-defense fighter to… pic.twitter.com/WtdsH5FsPr — नवेंदु राणा (@rananavend) May 12, 2026

Il missile e il caccia

Il PL-17, sviluppato per colpire bersagli di alto valore a distanze strategiche, rappresenta una categoria diversa rispetto ai missili aria-aria di media gittata. Le sue dimensioni, la velocità elevata e la presunta guida multimodale lo rendono uno strumento pensato per missioni particolari piuttosto che per il combattimento ravvicinato. Integrarlo sul J-10C, piattaforma ampiamente diffusa nella flotta cinese, significa aumentare in modo significativo il numero di vettori potenzialmente in grado di ingaggiare bersagli lontani.

Questo potrebbe costringere le forze aeree regionali a rivedere le modalità di impiego di aerei radar, tanker e assetti ISR, aumentando le distanze operative e riducendo l’efficienza della copertura aerea. In uno scenario di crisi nell’area di Taiwan o nel Mar Cinese Meridionale, la presenza di una capacità di ingaggio così estesa contribuirebbe a comprimere gli spazi operativi avversari, influenzando rotte, tempi di missione e livelli di rischio.

Restano tuttavia variabili tecniche e operative decisive, dalla necessità di supporto di piattaforme radar avanzate alla resilienza contro contromisure elettroniche.