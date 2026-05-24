Caccia stealth su portaerei: la Cina prepara la rivoluzione militare

La Cina sta accelerando il potenziamento della propria flotta navale per blindare l’Indo-Pacifico. Nello specifico, il Dragone punta a rendere operative tutte e tre le portaerei della propria Marina con i nuovi caccia stealth J-35, velivoli di quinta generazione progettati per missioni di superiorità aerea, attacco a lungo raggio e guerra elettronica. Nel momento in cui scriviamo, soltanto la Fujian, la più moderna della flotta cinese, è in grado di impiegare l’aereo militare grazie alla presenza di catapulte elettromagnetiche.

Il piano della Cina

Secondo quanto riportato dal South China Morning Post, stanno emergendo diversi segnali che indicano un possibile adeguamento delle due unità più anziane, la Liaoning e la Shandong. Nei giorni scorsi l’emittente statale CCTV ha infatti lasciato intendere, attraverso un messaggio pubblicato sui social media, che la citata Liaoning potrebbe essere coinvolta in attività di addestramento legate al J-35.

Allo stesso tempo, alcune immagini satellitari mostrerebbero lavori di modifica sulla Shandong, in particolare nelle aree dedicate alle operazioni di decollo e atterraggio. Certo, anche se le autorità cinesi non hanno confermato ufficialmente il programma, diversi analisti militari ritengono altamente probabile che entrambe le portaerei vengano aggiornate per supportare il nuovo caccia stealth.

Gli esperti sottolineano che non esisterebbero ostacoli tecnici insormontabili all’impiego del J-35 anche sulle navi dotate della caratteristica rampa “ski-jump”, utilizzata oggi dai caccia J-15. La scelta, in ogni caso, rientrerebbe nella strategia di Pechino di aumentare la flessibilità operativa delle proprie forze navali e di rendere più efficiente l’impiego dei gruppi da battaglia distribuiti nelle acque del Pacifico occidentale.

Il jolly del J-35

L’introduzione su larga scala del J-35 rappresenterebbe un salto di qualità significativo per la Marina cinese. Il nuovo velivolo è considerato la risposta di Pechino agli aerei stealth imbarcati occidentali, in particolare all’F-35C statunitense, già operativo sulle portaerei americane.

Disporre di tre portaerei capaci di lanciare e recuperare caccia di quinta generazione consentirebbe inoltre alla Cina di ampliare il raggio d’azione delle proprie operazioni e migliorare la capacità di sorveglianza e attacco in aree strategiche come il Mar Cinese Meridionale e lo Stretto di Taiwan.

Last but not least, la possibilità di far operare i J-35 da più piattaforme navali aumenterebbe la resilienza della flotta in caso di crisi o conflitto.

Con tre portaerei già in servizio e ulteriori programmi di sviluppo in corso, Pechino continua a ridurre il divario con gli Stati Uniti sul piano della proiezione navale. La corsa alla modernizzazione delle forze armate cinesi, avviata da anni, entra così in una fase cruciale.