La Cina lavora a un nuovo sottomarino: cosa svelano le foto satellitari

Un nuovo sottomarino diesel-elettrico per potenziare la propria capacità di guerra sottomarina contro la Marina degli Stati Uniti. Alcune immagini satellitari raccolte da vari analisti hanno svelato un misterioso mezzo presso il cantiere navale di Wuchang, nella città di Wuhan, in Cina. Un anno fa il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti scriveva in un paper che Pechino poteva contare su 48 sottomarini diesel-elettrici, 21 dei quali Type 039A/B (classe Yuan) da 3.600 tonnellate in grado di lanciare missili antinave. Il Pentagono si aspetta che il Dragone possa produrre 25 o più mezzi simili entro il 2025. Come se non bastasse, le forze armate cinesi gestiscono anche 12 sottomarini a propulsione nucleare.

I jolly della Cina

In ogni caso, come ha scritto Newsweek, sia i sottomarini a propulsione diesel-elettrica che quelli a propulsione nucleare hanno i loro vantaggi. I primi sono più piccoli, più furtivi e più facili da manovrare in acque costiere o litorali, mentre i secondi hanno una lunga durata per missioni con immersione prolungata ad alta velocità. Fatta questa dovuta differenza, l'analista Tom Shugart ha affermato di aver acquisito un'immagine satellitare "interessante", catturata il 26 aprile dalla società di imaging globale Planet Labs, che mostrerebbe una possibile nuova classe di sottomarini presso il cantiere navale Wuchang, uno dei costruttori di sottomarini convenzionali della Cina.

Il sottomarino immortalato nella foto dava l'impressione di essere lungo 83-85 metri, rispetto ai 77 metri della classe Yuan. Potrebbe avere un design di poppa a forma di X, una configurazione mai vista prima su nessun sottomarino cinese. Un design del genere conferirebbe al mezzo in questione una maggiore forza di manovra e ridurrebbe al minimo la possibilità di un'immersione accidentale rispetto alla tradizionale forma di croce. Ridurrebbe inoltre la firma acustica del sottomarino: un vantaggio non da poco visto che evitare il rilevamento è un fattore chiave per la sopravvivenza dello stesso.

Una maggiore lunghezza dello scafo del sottomarino cinese sconosciuto ha anche suggerito la possibilità di tubi di lancio verticali, ha scritto l'analista HI Sutton. Sistemi del genere sono comuni nelle navi militari odierne. Sono costituiti da un certo numero di celle in grado di contenere una varietà di missili, consentendo alla piattaforma la flessibilità di caricare il miglior set per le missioni.

Il sottomarino sconosciuto

Alex Luck, esperto di Marina cinese, ha affermato che il sottomarino sconosciuto potrebbe indicare il fatto che la Cina avrebbe intenzione di installare un sistema di lancio verticale sui sottomarini convenzionali. La Marina cinese, la più grande al mondo per numero di scafi, ha dato priorità alla modernizzazione della sua forza sottomarina per competere con i sottomarini Usa.

In attesa di saperne di più sul mezzo misterioso, ricordiamo che l'ultima versione del sottomarino cinese Yuan Type 039C presenterà un nuovo design non da poco: includerà una vela angolata che lo renderà molto più difficile da individuare. Il jolly della Cina ridurrà in maniera considerevole la rilevabilità del sonar attivo, diventando così il primo sottomarino conosciuto al mondo ad esser dotato di una caratteristica simile.

L'aggiornamento di questo mezzo da parte della Marina dell'Esercito

popolare di liberazione cinese è soltanto uno dei numerosi progetti navali intrapresi dal gigante asiatico nel quadro di una rapida spinta alla modernizzazione militare avallata dal presidente cinese