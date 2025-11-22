"Un clone dello Switchblade": cosa sappiamo del nuovo drone cinese low cost

Una munizione vagante a basso costo, venduta a circa 13.000 dollari (testata esclusa) simile in tutto e per tutto al drone statunitense Switchblade. L'azienda cinese specializzata in droni ShenZhen SkyWing UAV Technology ha diffuso sul web materiale promozionale per presentare la sua ultima creazione. Si tratta di un sistema ancora senza nome progettato per effettuare missioni di ricognizione e attacco, e che offre caratteristiche chiave tra cui una cellula ad ala pieghevole, controllo di volo automatico e manuale, navigazione GPS/GNSS e coordinamento multipiattaforma. Ecco tutto quello che sappiamo in merito a questo drone.

Il drone kamikaze cinese low cost

Secondo le specifiche dell'azienda riportate da Defence Blog, il drone kamikaze cinese ha un peso massimo al decollo di 6 chilogrammi e una velocità di crociera compresa tra 135 e 150 chilometri orari. Il velivolo supporta una capacità di carico utile di 1,5 chilogrammi, un'autonomia di volo superiore a 30 chilometri e una quota operativa compresa tra 100 e 3.000 metri. Il produttore ha dichiarato un'autonomia di oltre 30 minuti e un raggio di comunicazione fino a 20 chilometri. Il drone è inoltre progettato per essere lanciato da un tubo cilindrico compatto, utilizzando propulsione a gas o a polvere da sparo.

" Ali ripiegate e posizionate nel cilindro del lanciatore, quindi decolla con lancio di gas ad alta pressione; lancio di polvere da sparo ", ha affermato la società, aggiungendo che " più munizioni vaganti possono essere lanciate contemporaneamente e più munizioni vaganti possono svolgere lo stesso compito di volo o compiti di volo diversi ". Per quanto riguarda i sistemi di controllo, il drone supporta sia il funzionamento manuale a distanza sia rotte di volo pre-programmate tramite navigazione GPS, GLONASS, Beidou o Galileo.

Uno Switchblade Usa a basso costo?

" In modalità di controllo manuale, la munizione vagante vola in risposta alle istruzioni di controllo remoto dell'operatore a terra ", si legge nella documentazione. In modalità automatica, " la munizione vagante volerà secondo la rotta programmata e il volo terminerà all'ultimo punto di coordinate ". Ulteriori caratteristiche includono la guida fotoelettrica opzionale e due modalità di atterraggio: paracadute e atterraggio a razzo. La cellula può essere ripiegata fino a una lunghezza inferiore a 910 mm e una sezione trasversale non superiore a 118×118 mm.

La somiglianza del sistema con l'AeroVironment Switchblade 300 e 600 fornito alle forze armate ucraine suggerisce un tentativo di replicare la filosofia progettuale a un costo ridotto. L'azienda promuove il sistema come una soluzione modulare composta da quattro sottosistemi principali: la piattaforma aerea, il carico di missione, il pacchetto di combattimento e l'unità di controllo a terra. Tuttavia, il prezzo base di 13.000 dollari indicato non includerebbe il carico utile di combattimento e l'unità di controllo a terra.

L'introduzione di una replica cinese a basso costo della munizione vagante Switchblade statunitense sottolinea il crescente accesso globale alla tecnologia di guerra dei droni, ormai sacrificabile.

Non solo: con questa nuova munizione vagante low cost, la Cina dimostra non solo la sua capacità di replicare le tecnologie militari occidentali, ma anche la volontà di rendere la guerra con i droni sempre più accessibile, economica e potenzialmente destabilizzante per gli equilibri globali.