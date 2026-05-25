Un drone sottomarino per la "guerra delle mine": cosa sappiamo del SU10

L'azienda neozelandese SYOS ha presentato il SU10, un nuovo drone sottomarino senza equipaggio progettato per operazioni di ricerca e neutralizzazione delle mine, sorveglianza marittima e protezione delle infrastrutture strategiche presenti sui fondali. Il sistema punta a rispondere a una crescente esigenza delle marine militari: svolgere missioni subacquee complesse riducendo l'esposizione del personale ai rischi operativi. Grazie alla sua capacità di operare fino a 500 metri di profondità, Il veicolo senza equipaggio nasce con l'obiettivo di ampliare le capacità operative della società nel dominio subacqueo, ovvero caratteristiche che potrebbero rivelarsi particolarmente utili nel complesso scenario dell’Indo-Pacifico (e non solo).

Come funziona il drone SU10

Secondo quanto riportato da Drone Front, il SU10 è stato progettato come una piattaforma versatile destinata a operare in diversi scenari. Tra le missioni previste figurano la caccia alle mine navali, la bonifica di rotte marittime, l'ispezione di infrastrutture critiche e il supporto alle attività di sicurezza marittima. Il drone può inoltre contribuire alle operazioni antisommergibile e alle attività di identificazione di oggetti presenti sui fondali.

Dal punto di vista tecnico, come detto, il sistema è in grado di raggiungere profondità fino a 500 metri e utilizza un collegamento in fibra ottica che consente il trasferimento in tempo reale di dati e immagini verso gli operatori. Il carico utile può arrivare a 10 chilogrammi, mentre l'autonomia dichiarata raggiunge le quattro ore utilizzando le batterie di bordo.

Qualora venga collegato a una fonte di alimentazione esterna in superficie, il veicolo può estendere notevolmente il proprio tempo operativo. Un'altra caratteristica rilevante riguarda la possibilità di gestire missioni da remoto attraverso collegamenti satellitari, consentendo il controllo del drone anche a grande distanza dall'area di operazione. Si tratta di una soluzione che risponde a una tendenza sempre più diffusa nel settore della difesa, dove la priorità è aumentare la persistenza delle missioni riducendo al minimo l'esposizione diretta degli equipaggi.

L’ “ecosistema” di SYOS

Il vero punto di forza del SU10, tuttavia, non sembra essere rappresentato soltanto dalle sue caratteristiche tecniche. SYOS ha infatti sviluppato il veicolo come parte di un ecosistema più ampio di piattaforme autonome che comprende droni aerei, mezzi terrestri e unità navali di superficie.

Ebbene, tutti questi sistemi possono essere coordinati attraverso il software proprietario AAIMS, una piattaforma che permette di pianificare, assegnare e modificare le missioni in tempo reale. L'idea è quella di creare operazioni multidominio nelle quali differenti mezzi senza equipaggio collaborano tra loro per raccogliere informazioni, sorvegliare un'area o svolgere compiti complessi in ambienti contestati.

Un esempio? In uno contesto di “guerra delle mine”, un drone di superficie potrebbe individuare una zona sospetta, inviare il SU10 per l'identificazione dell'oggetto e coordinarsi con assetti aerei per monitorare l'area circostante. Oltre agli impieghi militari, il drone potrebbe trovare spazio anche in applicazioni scientifiche e civili.

L'azienda ha già annunciato l'intenzione di impiegarlo in missioni di mappatura sotto i ghiacci dell'Antartide nell'ambito di una collaborazione internazionale

dedicata alla ricerca: una chiara dimostrazione di come le tecnologie sviluppate per la sicurezza e la difesa possano avere ricadute anche nel campo dell'esplorazione e dello studio degli ambienti più difficili da raggiungere.