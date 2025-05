Ecco il drone sottomarino segreto della Cina: cosa svelano le immagini del XLUUV

Ascolta ora 00:00 00:00

La Cina sta sviluppando un nuovo drone sottomarino extra-large (XLUUV). Sui social è diventata virale un'immagine che mostra quello che sembrerebbe essere un drone forse armato con siluri, mine o missili mai visto fino ad oggi. Già un anno fa, in occasione dello Zhuhai Airshow, la China State Shipbuilding Corporation (CSSC), il principale conglomerato di costruzione navale statale cinese, aveva svelato un concept per lo sviluppo di un nuovo sottomarino drone diesel-elettrico gigante. In quel caso il colosso dei mari di Pechino aveva presentato un progetto molto interessante: il design di uno scafo di sottomarino relativamente tradizionale, ma con una gobba dorsale a profilo molto basso al posto di una vela tradizionale.

Il nuovo drone sottomarino della Cina

È stato il sito Naval News a rendere disponibile un'immagine che raffigura un mezzo trasportato da un camion. A prima vista, l'oggetto sul veicolo potrebbe sembrare la fusoliera di un aereo. Ma da un'ispezione più attenta si tratterebbe di un veicolo subacqueo extra-large senza equipaggio (XLUUV), o meglio, una nave mai segnalata prima, all'avanguardia mella tecnologia navale. La Cina sta in effetti investendo molto in queste capacità, ma ne mantiene il segreto sui suoi progressi. Immagini come questa offrono dunque una visione rara di quello che è chiaramente un programma ampio e importante, che mira a ottenere un vantaggio sulle marine occidentali.

Le linee della nave sono parzialmente nascoste da un telone di plastica avvolto strettamente da una rete. Il corpo ha linee arrotondate con una protuberanza aerodinamica lungo la parte posteriore, probabilmente per gli alberi pieghevoli. Insolitamente, il timone superiore è significativamente più alto di quello inferiore, conferendogli un aspetto simile a quello di un aereo. A poppa, un altro telone copre il propulsore. Per quanto riguarda le dimensioni, è presumibilmente lungo circa 11-12 metri e il corpo principale è alto circa 1,8 metri. La larghezza è probabilmente simile. Questo lo colloca ampiamente nella categoria XLUUV.

China continues to innovate in the underwater arena. A fresh image reveals one of its latest creations, an extra-large underwater drone (XLUUV). The drone is likely armed with torpedoes, mines or missiles, setting it apart from Western types https://t.co/9aJzsp5dPU — Naval News (@navalnewscom) May 14, 2025

Il programma di Pechino

Secondo alcuni analisti il veicolo potrebbe essere correlato all'UUV-300, un tipo presentato per la prima volta alla fiera DSA 2024 di Kuala Lumpur, in Malesia, nel maggio 2024. Se così fosse, sarebbe la prima volta che un esemplare viene osservato "dal vivo". Di fatto, si tratta della prima immagine di uno degli XLUUV cinesi da terra. Se non è esattamente un UUV-300, allora è almeno un'imbarcazione molto simile. L'UUV-300, e in generale gli XLUUV cinesi, possono essere armati con siluri, mine o persino missili, riflettendo la volontà di militarizzare i droni sottomarini

Il drone sottomarino UUV-300 è stato offerto per l'esportazione, quindi è probabile che esistano modelli separati destinati all'uso da parte della Marina cinese. Pare che Pechino abbia testato almeno 5 diversi tipi di XLUUV, ed è probabile che diversi di essi entreranno in servizio.

I modelli non riusciti, che potrebbero essere ancora credibili, potrebbero essere quelli offerti per l'esportazione. Questo pone la Cina in un vantaggio significativo rispetto ai paesi occidentali, che tendono a sviluppare solo uno o due tipi di XLUUV per uso interno.