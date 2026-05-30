Germania, avvistato drone: chiuso e poi riaperto l'aeroporto di Monaco

L'aeroporto di Monaco è stato chiuso e i voli sono stati sospesi dopo l'avvistamento di un drone nei pressi delle piste. Lo ha riferito la polizia della città tedesca. Quello di Monaco è il secondo aeroporto più trafficato della Germania. Le autorità hanno invitato i viaggiatori a consultare lo stato dei voli prima di recarsi in aeroporto e le autorità stanno indagando. Dopo circa un'ora lo scalo è stato riaperto.