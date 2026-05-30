Germania, avvistato drone: chiuso e poi riaperto l'aeroporto di Monaco

Dopo l'attacco russo in Romania un nuovo episodio inquieta l'Europa.L'aeroporto di Monaco, in Germania, dalle 9 di stamani è rimasto chiuso per circa un'ora e i voli sono stati sospesi dopo l'avvistamento di un drone nei pressi delle piste. Lo ha riferito la polizia della città tedesca. Quello di Monaco è il secondo aeroporto più trafficato della Germania. Lo scalo poi è stato riaperto. Era solo un falso allarme.
Riaperto lo scalo aereo
L'aeroporto di Monaco di Baviera in Germania è stato riaperto dopo la chiusura per motivi di sicurezza avvenuta in mattinata attorno alle ore 9. "La perquisizione effettuata dalla Polizia Federale non ha rivelato nulla di sospetto", ha affermato un portavoce delle forze di sicurezza alla Bild. Lo stop ai voli era giunto dopo la segnalazione del presunto avvistamento di un drone. Le forze dell'ordine hanno perlustrato l'area utilizzando anche un elicottero ma non sono stati trovati segnali della presenza di droni.
Avvistato un drone, chiuso l'aeroporto di Monaco
L'aeroporto di Monaco è stato chiuso e i voli sono stati sospesi dopo l'avvistamento di un drone nei pressi delle piste. Lo ha riferito la polizia della città tedesca. Quello di Monaco è il secondo aeroporto più trafficato della Germania. Le autorità hanno invitato i viaggiatori a consultare lo stato dei voli prima di recarsi in aeroporto e le autorità stanno indagando. Dopo circa un'ora lo scalo è stato riaperto.
La Romania chiede sistemi di difesa alla Nato
La Romania chiederà alla Nato di accelerare le consegne dei sistemi di difesa aerea e chiuderà anche il suo unico consolato russo dopo che un drone russo si è schiantato contro un condominio. "Si tratta di una violazione inaccettabile e palese del nostro spazio aereo", ha dichiarato a Politico la ministra degli Esteri rumena Oana Toiu, "abbiamo la conferma che si tratta di un drone russo". Toiu ha affermato che il comandante supremo della Nato, il generale statunitense Alexus Grynkewich, ha "accettato" le precedenti proposte di Bucarest che chiedevano all'alleanza di trasferire equipaggiamento militare nel paese. In risposta all'incidente del drone, ha aggiunto che la Romania chiederà di "accelerare" la consegna.