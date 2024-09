In azione la catapulta elettromagnetica: svelato il sistema della portaerei cinese Fujian

Ascolta ora 00:00 00:00

Per la prima volta in assoluto la Fujian, la portaerei più avanzata della Cina, ha testato il suo sistema di catapulte elettromagnetiche. Un video diffuso nei giorni scorsi dall'emittente statale CCTV, mostrava delle riprese apparentemente girate dalla cabina di pilotaggio della nave da guerra. Alcune di queste erano presumibilmente state realizzate da una telecamera montata sotto un aereo militare in fase di decollo mediante, proprio, il suddetto sistema di lancio elettromagnetico. L'obiettivo di Pechino è chiaro: rivoluzionare le capacità marittime del proprio esercito, così da avvicinarsi sempre di più a quelle in possesso dei rivali Usa.

Il momento della Fujian

La Fujian, non ancora ufficialmente entrata in servizio, è la punta di diamante della Marina cinese. Dotata di un sistema di catapulte all'avanguardia e di una stazione di controllo chiusa e retrattile, nota anche come "bolla" – una stazione che ricorda quelle presenti sulle portaerei della Marina degli Stati Uniti – questo mezzo è stato varato nel giugno 2022. È inoltre la prima portaerei cinese ad essere dotata di catapulte elettromagnetiche, che le consentiranno di lanciare gli aerei con maggiore regolarità.

" Abbiamo aspettato troppo a lungo perché il nostro esercito diventasse forte e di livello mondiale. Dobbiamo essere in prima linea nella difesa degli interessi del nostro Paese ", ha detto un narratore durante il richiamato trailer di tre minuti. Si ritiene che la Fujian abbia iniziato la sua quarta prova in mare dopo la pubblicazione, all'inizio di questo mese, di avvisi di sicurezza marittima da parte delle autorità di Shanghai. Le prime tre prove in mare non avevano testato l'attesissimo meccanismo di lancio.

Il portale The War Zone ha scritto che il filmato mostrerebbe la portaerei sottoposta alla sua quarta prova in mare nella baia di Bohai, nella Cina nord-orientale. La Fujian, la prima portaerei cinese Catapult Assisted Take-Off But Arrested Recovery (CATOBAR), come detto impiega catapulte elettromagnetiche, migliorando significativamente le capacità operative della Marina del Dragone. Nello specifico, il sistema, evidenziato nel video promozionale, è costituito da tre catapulte elettromagnetiche e da una stazione di controllo integrate nella cabina di pilotaggio, che riproducono quelle delle portaerei di classe Ford della Marina degli Stati Uniti.

Il desiderio della Cina

Il lancio riuscito di un velivolo dalla Fujian rappresenterà una pietra miliare per la Marina cinese, e posizionerà Pechino al fianco degli Stati Uniti nell'implementazione di sistemi di lancio elettromagnetici di aeromobili (EMALS). La tecnologia EMALS della Fujian segna effettivamente un cambiamento radicale rispetto ai limiti dei sistemi ski-ramp, offrendo maggiore flessibilità operativa, efficienza e capacità di lancio, sebbene i problemi di affidabilità continueranno a sottolineare il divario tra le competenze delle portaerei cinesi e statunitensi.

In precedenza, alcune immagini mostravano un modello di caccia Shenyang J-15, detto "squalo volante", sul retro del ponte di volo della portaerei. Esiste una variante catapulta del caccia J-15, il J-15T, e, come ha scritto il sito The Drive, sarà probabilmente un punto fermo sulla Fujian.

In ogni caso, l'esercito cinese prevede di dotarsi di sei portaerei entro il 2035,

diventando la seconda marina militare d'altura più grande al mondo dopo gli Usa. Il ministero della Difesa diha intanto avvertito che la Fujian rappresenterebbe una "minaccia sostanziale" per l'isola.