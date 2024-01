Catapulta elettromagnetica e "squalo volante": la Cina "svela" la nuova portaerei, cosa può fare

La Cina ha rilasciato nuove immagini ufficiali della sua terza portaerei, la Fujian, apparentemente prossima al completamento e pronta ad effettuare le prime prove in mare. La nave in questione, oltre ad essere la prima portaerei progettata interamente da Pechino, è anche la prima imbarcazione dell'Esercito Popolare di Liberazione dotata di un sistema di decollo a catapulta elettromagnetica anziché della più tradizionale tecnologia di lancio a trampolino. Questo consentirà alla flotta cinese di essere in linea con gli attuali standard statunitensi, e di lanciare una maggiore varietà di velivoli in modo più rapido e con una superiore quantità di munizioni. La Fujian è inoltre dotata di moderni sistemi di blocco che consentono agli aerei una rapida decelerazione in fase di atterraggio.

Le nuove immagini della portaerei cinese Fujian

La portaerei è stata presentata su Xinwen Lianbo, il notiziario quotidiano in prima serata trasmesso dall'emittente statale cinese CCTV. Il servizio ha elogiato la leadership del presidente Xi Jinping e ha confermato che la Fujian sarebbe stata sottoposta a prove di ormeggio per testare il suo sistema di propulsione a vapore. La Cina classifica ufficialmente il mezzo come Type 003, una versione simile per dimensioni alle superportaerei più avanzate della Marina statunitense, ma priva di propulsione nucleare.

Le riprese hanno rivelato tre tracce della nuova catapulta elettromagnetica a decollo assistito ma recupero arrestato della portaerei, o CATOBAR, ovvero un sistema di lancio di aerei che ha il potenziale di lanciare e recuperare più velivoli ad ala fissa e più pesanti al minuto. Ricordiamo che, dopo gli Stati Uniti, la Cina è la seconda nazione ad utilizzare un sistema del genere, che andrà a sostituire la vecchia tecnologia esistente sulle sue due sue portaerei, la Liaoning e la Shandong , entrambe basate su una progettazione sovietica.

A novembre, alcuni filmati amatoriali girati da qualche utente mentre si trovava a bordo di un aereo passeggeri che stava sorvolando un cantiere navale a Shanghai, dove era in fase di costruzione la Fujian, avevano mostrato un presunto test del sistema CATOBAR. Che, a quanto pare, adesso è stato presentato al mondo intero con un servizio ad hoc che non lascia più dubbi o incertezze.

Il filmato trasmesso dalla Cina

La nave è attualmente nelle fasi finali di allestimento presso il cantiere navale Changxing Jiangnan di Shanghai e, come detto, è in procinto di iniziare le prove in mare. Nel video diffuso dalla CCTV vediamo la Fujian accompagnata da due rimorchiatori durante un test di ormeggio. Sul ponte di volo sono visibili tre catapulte dotate del sistema di lancio CATOBAR

Le immagini mostrano anche un modello di caccia Shenyang J-15, detto "squalo volante", sul retro del ponte di volo. Sebbene la composizione precisa del suo ala aerea rimanga al momento poco chiara, esiste una variante catapulta del caccia J-15, il J-15T, e, come ha scritto il sito The Drive, sarà probabilmente un punto fermo su questa portaerei. Il J-15 di base è già in servizio e vola dagli altri due vettori dell’esercito cinese, come il Type 001 Liaoning e il Type 002 Shandong , entrambi del tipo STOBAR (decollo breve ma recupero arrestato).

Tra gli altri velivoli che probabilmente faranno parte dell'ala aerea del Fujian potremmo trovare una variante navalizzata del caccia stealth Shenyang J-35, un'evoluzione dell'FC -31, che per la prima volta era uscito allo scoperto all'inizio degli anni 2010. Anche il velivolo di preallarme e controllo aviotrasportato KJ-600 sarà presumibilmente una parte fondamentale della portaerei, insieme a vari elicotteri e droni.

Tutto questo rispecchia il continuo potenziamento e ammodernamento militare della Cina, divenuto ancora più evidente da quando è salito al potere Xi Jinping. Uno degli obiettivi del gigante asiatico consiste del resto nel trasformare la propria Marina in una forza “d’alto mare”, permettendole di operare più lontano dalla costa cinese di quanto non faccia attualmente.