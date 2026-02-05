L'Istrice di Leonardo per potenziare la difesa aerea italiana: come funziona il sistema Hystrix

Il 2 febbraio, Leonardo ha presentato la famiglia “Hystrix” di sistemi aerei di difesa aerea terrestre e C-UAS (Counter Unmanned Air System), introducendo l’Hystrix 76 ADS e l’Hystrix 40 ADS derivati dalle tecnologie dei famosi cannoni navali.

Secondo le informazioni disponibili, i sistemi da 76 millimetri formano il livello di artiglieria a lungo raggio, mentre i sistemi da 40 millimetri forniscono un livello per il contrasto a medio raggio sotto la stessa logica di comando e controllo. L'elemento a lungo raggio è il già citato 'Hystrix 76 ADS, basato sul cannone navale 76/62 nella configurazione SovraPonte, che evitando l'intrusione sottocoperta consente l'installazione su supporti terrestri. Lo sviluppo è autofinanziato da Leonardo e la configurazione mostrata consiste in un rimorchio a pianale a due assi dotato di quattro stabilizzatori idraulici. Il cannone è montato leggermente davanti all'asse anteriore, mentre la piattaforma anteriore supporta un contenitore che ospita l'elettronica di controllo del fuoco, apparecchiature di comunicazione per la connettività del collegamento dati e un generatore di bordo. Leonardo ha dichiarato che un prototipo sarà disponibile entro la fine dell'anno, con le prime prove previste entro lo stesso lasso di tempo.

Le caratteristiche

L'Hystrix 76 è gestito in remoto attraverso un collegamento dati bidirezionale che trasmette i dati di sparo all'arma e restituisce le informazioni sullo stato del sistema al posto di comando, compresi i dati sulle munizioni rimanenti. Questa configurazione consente di posizionare le armi sul campo e di controllarle da una posizione separata. Il sistema copre un settore orizzontale di 360 gradi e opera su un arco di elevazione compreso tra -5 e +85 gradi. Utilizza caricatori a doppia alimentazione con 36 colpi per caricatore, consentendo un rapido passaggio da un tipo di munizione all'altro. Tra di esse, l'Hystrix 76 può sparare la munizione HE-MOMA1 con un fusibile di prossimità 4AP che risulta particolarmente efficace contro droni e altri bersagli come missili da crociera. È stato anche dichiarato che gli effetti di esplosione e frammentazione di un proiettile da 76 millimetri sono in grado di ingaggiare più droni in uno sciame. Il sistema ha una massa a secco di 7mila chilogrammi, con le munizioni che ne aggiungono circa 900. Per rispondere alle esigenze di mobilità, Leonardo sta sviluppando l'Hystrix 76 ADS Light per l'installazione su veicoli ruotati 8x8 o cingolati che ha una massa a secco di 4mila chilogrammi ma una velocità di fuoco ridotta a 100 colpi al minuto.

Il sistema d'arma a medio raggio è l'Hystrix 40 ADS, derivato dal cannoncino navale Marlin 40, la cui discendenza risale ai sistemi da 40 millimetri sviluppati da Oto Melara negli anni '50. Anche in questo caso Leonardo prevede di produrne un prototipo entro la fine dell'anno. L'Hystrix 40 ha una massa a secco di 2100 chilogrammi, circa 100 in meno rispetto a quello navale, e trasporta 72 colpi per una massa complessiva di circa 180 chilogrammi. Il sistema spara esclusivamente alla velocità massima di 300 colpi al minuto. L'Hystrix 40 può essere montato su pianali o semirimorchi dotati di martinetti idraulici per lo scarico autonomo ed è compatibile con gli autocarri IDV Astra 8x8 utilizzati per SAMP/T e SAMP/T NG (Next Generation). È stato reso noto che è in corso la cooperazione con MBDA Italia per esplorare l'integrazione del nuovo missile a corto raggio “Fulgur”, disponibile anche come MANPADS (Man Portable Air Defense System), che estenderebbe la portata di ingaggio dei bersagli.

Già integrabili in Michelangelo Dome

Entrambi gli Hystrix di Leonardo sono pensati da subito per integrarsi nella nuova architettura di difesa aerea Michelangelo Dome di Leonardo. Si tratta di un’architettura completa che integra sensori terrestri, navali, aerei e spaziali di nuova generazione, piattaforme di cyber-difesa, sistemi di comando e controllo, intelligenza artificiale ed effettori coordinati.

La piattaforma crea una cupola di sicurezza dinamica in grado di rilevare, tracciare e neutralizzare le minacce anche in caso di attacchi su larga scala, in tutti i domini operativi: minacce aeree e missilistiche – inclusi missili ipersonici e sciami di droni – attacchi di superficie e sottomarini in mare e forze terrestri ostili.