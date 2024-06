Missili, fucili e lanciarazzi: la lista delle armi che Putin chiederà a Kim

Ascolta ora 00:00 00:00

Perché Vladimir Putin sta per visitare la Corea del Nord 24 anni dopo il suo primo e unico viaggio effettuato in questo Paese? C’entra la guerra in Ucraina, e non solo per le armi che presumibilmente il capo del Cremlino chiederà al suo omologo nordcoreano Kim Jong Un. In ballo ci sono almeno altri due dossier: un partenariato strategico per sviluppare la regione russa dell’Estremo Oriente - con il Cremlino che vorrebbe coinvolgere sia Pyongyang che Pechino in un complicato equilibrio per consentire a Mosca di alleggerire il peso economico delle sanzioni occidentali - e la volontà di impegnare gli Stati Uniti su due fronti in contemporanea (l’Europa e l’Asia). Il cuore delle imminenti discussioni tra Putin e Kim ruoteranno tuttavia attorno alla questione bellica.

Russia-Corea del Nord: patto militare

Il New York Times ha dedicato un lungo articolo all’incontro tra Kim e Putin. Con il protrarsi della guerra in Ucraina, la Russia si è trovata ad avere un disperato bisogno di armi convenzionali, compresi i proiettili di artiglieria, che la Corea del Nord potrebbe fornirle in cambio di tecnologie militari, assistenza tecnica in vari progetti spaziali e cibo.

Gli Stati Uniti hanno accusato per la prima volta Kim di aver venduto artiglieria alla Russia già nel settembre 2022, sette mesi dopo l’inizio della guerra. Lo scorso agosto, la Casa Bianca aveva avvertito che Putin e il leader nordcoreano stavano conducendo negoziati sugli armamenti, mentre a settembre lo stesso Kim aveva effettuato una visita in Russia per incontrare il capo del Cremlino.

Poche settimane dopo quel vis a vis, i funzionari statunitensi avevano riferito che la Corea del Nord aveva spedito più di 1.000 container di armi alla Russia. Secondo Seoul, Kim aveva invece inviato quasi 7.000 container di armi a Mosca. Che cosa significa? Se riempiti con proiettili di artiglieria da 152 millimetri, quei box potrebbero aver trasportato fino a tre milioni di proiettili oppure, se riempiti con razzi da 122 millimetri, più di mezzo milione di proiettili.

Le armi che interessano a Putin

La Corea del Nord potrebbe fornire alla Russia i suddetti proiettili ma anche missili anticarro e missili terra-aria, nonché fucili, lanciarazzi, mortai e proiettili. Esperti di controllo degli armamenti hanno affermato che frammenti del missile balistico a corto raggio Hwasong-11A sarebbero stati trovati in seguito agli attacchi aerei russi contro alcune città ucraine. Per la cronaca, i missili della serie Hwasong-11° hanno un alto grado di precisione e sono difficili da abbattere.

Gli Usa non possono che essere preoccupati per l’intensificarsi delle relazioni tra questi due Paesi. " Crediamo - ha dichiarato il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller durante una conferenza stampa - che l'approfondimento della cooperazione tra Russia e Corea del Nord sia qualcosa che dovrebbe preoccupare molto chiunque sia interessato a mantenere la pace e la stabilità nella penisola coreana, a sostenere il regime globale di non proliferazione, a rispettare le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e, naturalmente, a sostenere il popolo ucraino nella sua difesa della libertà dall'invasione russa ".

Miller ha poi ricordato le notizie sul trasferimento " illegale " da parte della Corea del Nord di decine di missili balistici e di oltre 11mila contenitori di munizioni alla Russia come dimostrazione di appoggio sul campo di battaglia.

Sappiamo che stanno usando le munizioni nordcoreane per minacciare l'Ucraina e uccidere gli ucraini. Continueremo quindi a fare presente chiaramente le nostre preoccupazioni",

ha concluso l'alto funzionario di Washington.