Riarmo? Bisogna investire su armi all’avanguardia per far ripartire l’economia

Tecnico Ibm al lavoro su Sage

Adesso che si parla di riarmo vero, che esigerà tagli alle altre spese iniziando dalle pensioni ormai pluridecennali, è essenziale non sprecare soldi per navi che sono ferri vecchi o comunque già in numero eccessivo, dato che manca personale addestrato. Al contrario, è meglio comprare nuove armi all'avanguardia da aziende top del settore, così da accelerare l'economia. Il miglior esempio di questo approccio è il sistema americano di difesa aerea SAGE degli anni '50: inutile e mai usato, lanciò però l'intero comparto industriale dei computer negli Stati Uniti.

In occasione dell'esibizione aerea del Primo Maggio, nel 1954, l'aeronautica sovietica fece volare sulla Piazza Rossa una coppia di bombardieri a reazione Myasishchev-4 a quattro motori. Con le loro linee ultramoderne e le dimensioni tali da far pensare a un raggio d'azione sufficiente per raggiungere Washington, fecero una forte impressione. A quei tempi, naturalmente, non esisteva la fotografia ad alta quota, per non parlare delle immagini satellitari che avrebbero potuto rivelare i nuovi velivoli sovietici nella loro fase di prototipo, molto prima che potessero essere perfezionati o messi in produzione su scala.

Il Pentagono poteva contare solo sui rapporti dei disertori raccolti dalla CIA, raramente utili e rapidamente superati. Ma fu una seconda esibizione, nel 1955, a seminare il panico a Washington. Quel luglio, 10 Mya-4 passarono davanti al campo d'aviazione di Tsushino, prima di sparire e poi tornare con altri otto velivoli, creando la falsa impressione che i sovietici avessero complessivamente 28 velivoli di questo tipo. Partendo erroneamente dal presupposto che Mosca avesse aumentato la produzione da due a quasi 30 esemplari in un solo anno e che avrebbe continuato a incrementare la produzione, la CIA e l'intelligence dell'aeronautica militare statunitense prevedevano che, entro il 1960, i sovietici avrebbero avuto 800 Mya-4, sufficienti per attaccare anche piccole città americane. Nel frattempo, i motori Mikulin del Mya-4, progettati principalmente da ingegneri tedeschi catturati, si rivelarono inadatti al volo intercontinentale: consumi di carburante eccessivi per raggiungere Washington. Terrorizzato comunque dall'azione, l'establishment militare statunitense iniziò un percorso che avrebbe rivoluzionato la tecnologia per il resto del secolo, trasformando gli Stati Uniti in una superpotenza informatica. A patto che si paghi per una tecnologia veramente nuova e di ampio respiro, e non per un'altra uguale, anche le spese militari non necessarie possono rivelarsi molto utili, trasformando la ricchezza che assorbono in innovazione e in progressi tecnologici economicamente importanti. È una lezione preziosa per i governi che stanno valutando come riarmarsi nel nostro tempo.

Dalla Gran Bretagna alla Germania, gli europei sembrano finalmente intenzionati a riarmarsi. Dato che ciò richiederà inevitabilmente dei tagli, i benefici economici di una spesa militare innovativa meritano un esame particolare. Di certo, questa è stata la ricetta segreta dell'economia israeliana, che è cresciuta molto bene nel corso dei decenni nonostante le colossali spese militari. Anche durante l'anno di guerra 2024, con gran parte della forza lavoro sotto le armi, l'economia israeliana è cresciuta dell'1%.

La chiave è l'attenzione di Israele per le armi veramente avanzate, per lo più assenti nelle antiquate forze armate europee. L'Iron Dome è un esempio, ma c'è anche la «Freccia», che ha intercettato i missili balistici iraniani ben al di sopra dell'atmosfera, nella prima esperienza di guerra spaziale dell'umanità. Presto Israele lancerà anche la prima arma al mondo a energia diretta, come il «raggio di calore» marziano descritto da H.G. Wells nel 1897. Ciò che accomuna tutti questi sistemi è il software molto avanzato, le cui ampie applicazioni commerciali impiegano molti israeliani che lavorano nel settore dell'alta tecnologia: il 15%, la percentuale più alta di qualsiasi altra nazione sulla terra. In ultima analisi, l'intero comparto dell'alta tecnologia si può dire «figlio» del panico da Mya-4.

Dopo quei voli sovietici, il giovane John Kennedy, già in campagna elettorale per la Casa Bianca, denunciò ferocemente la letargia di Eisenhower sul cosiddetto «bomber gap». L'élite e l'opinione pubblica americana avevano a malapena assorbito l'enorme shock della prima bomba termonucleare sovietica, che era arrivata appena un anno dopo quella americana. Fu quindi con un ampio sostegno che il Pentagono decise di andare fino in fondo in risposta alla percepita minaccia sovietica. Anche se la guerra di Corea era finita e quella del Vietnam doveva ancora iniziare, il bilancio della difesa del 1955 consumava il 9,4% del Pil degli Stati Uniti. Oggi, nonostante i lamenti collettivi per le spese del Pentagono, il suo bilancio ammonta appena al 3,4%.

Una risposta degli Stati Uniti alla minaccia apparentemente formidabile del Mya-4 fu la costruzione di oltre duemila bombardieri a reazione B-47 a quattro motori, che necessitavano di basi avanzate attraverso l'Atlantico per raggiungere la Russia e tornare indietro. Poi vennero più di 700 B-52 a otto motori, che potevano volare ovunque nel mondo da basi sicure all'interno degli Stati Uniti. Volano ancora oggi e restano l'unico aereo in grado di distruggere un'intera base militare con un solo carico di bombe. Entrambi i programmi furono tremendamente costosi, ma neanche lontanamente paragonabili alla risposta difensiva alla minaccia sovietica, le cui conseguenze epocali si protraggono ancora oggi.

L'esercito americano aveva da poco perso il suo braccio aereo - nel 1947, l'aeronautica statunitense divenne un servizio separato -, ma affermò con forza il proprio ruolo di difesa aerea. L'esercito ha speso molto in progetti di missili antiaerei, che hanno portato al sistema missilistico Nike, le cui batterie hanno protetto le città e le basi americane all'estero. Da parte sua, l'Aeronautica Militare produsse jet intercettori, che proprio come gli Spitfire britannici erano progettati per guadagnare rapidamente quota e colpire i bombardieri russi. A questi si aggiunsero i Bomarc, droni senza equipaggio e dotati di armi nucleari, progettati per distruggere due o tre bombardieri contemporaneamente.

Per rilevare i bombardieri sovietici in avvicinamento, furono costruite stazioni radar lungo entrambe le coste degli Stati Uniti e nell'Artico, lungo la «Distant Early Warning Line» che abbracciava Alaska, Canada, Isole Faroe e Islanda. Ma la sfida principale rimaneva come dirigere («vettorizzare») gli intercettori lungo tutto il percorso, dal decollo fino a che non fossero in grado di rilevare i bombardieri russi sui loro radar a corto raggio, per poi colpirli con i loro cannoni e missili aria-aria. Non era solo difficile, era impossibile. È vero, gli inglesi ci erano riusciti nella Battaglia d'Inghilterra, quando i piloti di caccia venivano informati via radio dell'arrivo delle squadriglie nemiche, per poi vederle attraverso il parabrezza - se la visibilità era abbastanza buona. Più tardi, nel corso della guerra, i primi radar aviotrasportati erano in grado di rilevare i bombardieri a poche miglia di distanza anche in presenza di nubi dense, se funzionavano perfettamente, come talvolta accadeva.

Ma questa soluzione non poteva essere semplicemente implementata. Innanzitutto i bombardieri sovietici in arrivo avrebbero sganciato armi termonucleari. Ciò significava che era indispensabile fermare tutti o quasi gli aerei nemici, non solo alcuni come ai tempi della RAF con la Luftwaffe. Inoltre, c'era un tema di dimensioni: gli Stati Uniti e il Canada sono circa 80 volte più grandi del Regno Unito. A meno che i caccia non potessero essere diretti in modo affidabile verso il nemico su lunghe distanze, l'intero piano di difesa sarebbe crollato.

La difficoltà consisteva quindi nell'integrare le letture radar di molte stazioni diverse, garantendo al contempo che i radar potessero distinguere i singoli aerei nemici. Riunioni informali di esperti di radar e computer - i cosiddetti «studi estivi» - fornirono la risposta a questa apparente missione impossibile: servivano computer giganti distribuiti in tutti gli Usa e programmati per seguire i bombardieri sovietici dal primo rilevamento all'intercettazione. Il problema, naturalmente, era che non esistevano computer giganti, né un modo per programmarli.

Con fondi illimitati, i progetti degli «studi estivi» furono sviluppati a tempo di record. Il risultato fu SAGE: lo Strategic Air Ground Environment. C'erano 27 stazioni in tutto, ognuna delle quali vantava una coppia di enormi computer AN/FSQ-7. Il raddoppio era necessario come sicurezza: se anche una sola delle 60mila valvole elettroniche di ciascun computer si fosse guastata, cosa che accadeva abbastanza spesso, la macchina si sarebbe bloccata, ma l'elaborazione dei dati sarebbe continuata sul suo gemello. Insieme, i due computer gemelli pesavano 250 tonnellate e richiedevano un ettaro di spazio (e sì, il mio vecchio computer portatile a buon mercato è più potente). Ognuno di essi era gestito da 100 «console di sistema» che includevano il già noto display radar circolare - e un accendino e un posacenere, perché un'intera sequenza di intercettazione poteva fallire se l'operatore avesse lasciato la stanza per fumare.

L'IBM, già famosa per le macchine da scrivere e i registratori di cassa, ma che produceva anche computer a schede perforate meccaniche, costruì i computer AN/FSQ-7 reclutando circa 7mila ingegneri e tecnici. Ben presto acquisirono le competenze che avrebbero permesso all'IBM di conquistare il mondo. Il modello «System/360» mainframe dell'azienda mise fuori gioco i produttori di computer britannici, francesi, tedeschi, italiani e giapponesi.

Ma è stata la parte meno visibile di questa vasta impresa a rivelarsi più importante. Per funzionare, i computer avevano bisogno di istruzioni dettagliate passo-passo: in altre parole, di software. A causa delle sue enormi dimensioni, SAGE formò la prima schiera di redattori di software e fu proprio la matematica Margaret Elaine Hamilton, che programmava per SAGE dal 1961, a inventare il termine «ingegnere del software» per descrivere il suo mestiere.

Considerati tutti i vantaggi che gli Stati Uniti avrebbero tratto dal loro balzo in avanti nella produzione di computer mainframe e di software, sarebbe ridicolo affermare che SAGE non era necessario perché la minaccia dei bombardieri sovietici non si è mai concretizzata.

La grande lezione del SAGE è che il riarmo può far progredire le economie come nient'altro, a patto che il denaro non venga speso principalmente per le armi classiche che i generali e le industrie militari consolidate invariabilmente desiderano.