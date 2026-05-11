Silenziosi, letali, economici: ecco i droni che terrorizzano la Cina

Gli Stati Uniti puntano a rafforzare il proprio arsenale di droni e imbarcazioni senza equipaggio per tenere testa alla Cina in caso di un ipotetico, futuro, scontro nell’Indo-Pacifico. I riflettori sono puntati su Taiwan. Per difendere l’isola rivendicata da Pechino, gli Usa stanno potenziando droni silenziosi, letali ed economici. La strategia di Washington è semplice: saturare i mari e i cieli con migliaia di sistemi autonomi in grado di sorvegliare, disturbare e colpire, rendendo più difficile qualsiasi operazione militare cinese.

I droni che spaventano la Cina

Secondo quanto riportato dal South China Morning Post, gli analisti militari taiwanesi considerano questo piano un potenziale fattore di deterrenza. Il progetto prevede il dispiegamento, entro il 2030, di decine di unità navali autonome di medie dimensioni e migliaia di piccoli droni marittimi e aerei, così da creare all’occorrenza una sorta di “inferno operativo”, una rete fitta di sensori e piattaforme in grado di complicare la pianificazione militare dell’Esercito popolare di liberazione cinese.

Attenzione però, perché la produzione su larga scala resta un’incognita: costruire e mantenere flotte di droni navali è più complesso rispetto ai sistemi aerei, sia per i costi sia per le condizioni operative più dure. Anche la logistica rappresenta un ostacolo, dato che l’Indo-Pacifico è vastissimo e spostare grandi quantità di mezzi senza essere individuati è estremamente difficile. Lasts but not least, queste unità necessitano di basi, navi di supporto o piattaforme di lancio.

La strategia degli Usa

Taiwan deve fare i conti con un crescente squilibrio navale rispetto alla Cina e guarda con interesse a soluzioni che possano aumentare i costi di un eventuale blocco o invasione. Droni economici e sacrificabili potrebbero obbligare le forze cinesi a disperdere le proprie risorse, moltiplicando i bersagli da monitorare e neutralizzare. Ma senza un proprio sviluppo industriale e senza investimenti adeguati, Taipei rischia di fallire.

Già, perché i programmi locali per l’acquisizione di migliaia di sistemi senza equipaggio procedono a rilento, frenati da divisioni politiche e dubbi sui costi. Nel frattempo, resta aperta la questione della sopravvivenza operativa di questi mezzi: una volta individuati dai sofisticati sistemi di sorveglianza cinesi, potrebbero essere distrutti rapidamente.

C’è, infine, chi fa notare come, prima di poter sfruttare pienamente sciami di droni, gli Stati Uniti dovrebbero ridurre le capacità di ricognizione di Pechino, un obiettivo tutt’altro che garantito.

A pesare è anche il contesto globale, con Washington impegnata su più fronti e costretta a distribuire. Questo potrebbe ridurre la disponibilità di droni in un’ eventuale crisi nello Stretto di Taiwan.