Sottomarini e droni navali: il piano della Cina per sfidare gli Usa nei mari asiatici

La competizione sottomarina nel Pacifico si sta scaldando in maniera inaspettata. Se per anni la superiorità statunitense nei mari profondi della regione è stata indiscussa, grazie a una flotta di sottomarini nucleari silenziosi, capaci di operare a lungo raggio e in condizioni estreme, oggi la situazione è ben diversa. La Cina sta investendo con decisione nella propria componente subacquea, ampliando numeri, tecnologie e capacità operative, mentre gli Stati Uniti devono fare i conti con limiti industriali e con una flotta che invecchia.

Lo sprint sottomarino della Cina

Come ha spiegatol’Economist, la crescita della Marina cinese non riguarda più soltanto le unità di superficie, ma anche i sottomarini nucleari di nuova generazione, destinati a ridurre il divario tecnologico con Washington.

Nello specifico, Pechino punta su scafi più silenziosi, su sistemi di propulsione avanzati e su una rete di sensori che mira a rendere più difficile la manovra delle unità avversarie nelle acque del Mar Cinese Meridionale (e oltre).

L’obiettivo del Dragone? Limitare la libertà d’azione Usa lungo la cosiddetta “prima catena di isole”, e cioè l’arcipelago strategico che corre dal Giappone alle Filippine. Allo stesso tempo, la Cina sta sviluppando una rete di sorveglianza subacquea e droni navali in grado di integrare capacità di monitoraggio e attacco, rendendo lo spazio marittimo progressivamente più trasparente e meno favorevole alla tradizionale superiorità statunitense.

Il gap si riduce

Il nodo centrale che gli Usa non riescono a sciogliere riguarda la produzione. Gli Stati Uniti dispongono ancora di una flotta interamente nucleare e di equipaggi altamente addestrati, ma la capacità di costruire nuovi sottomarini non tiene il passo con le esigenze strategiche. I programmi di rinnovamento procedono con lentezza, ostacolati da costi elevati, carenza di manodopera specializzata e ritardi nei cantieri.

Al contrario, sul fronte opposto Pechino ha accelerato i ritmi di costruzione, sostenuta da infrastrutture navali in espansione e da un’industria cantieristica capace di produrre nuove unità con maggiore continuità. Attenzione però, perché la crescita cinese non è soltanto quantitativa: include sistemi di armamento più sofisticati, sensori migliorati e un’attenzione crescente alla riduzione del rumore, elemento cruciale nella guerra subacquea.

Accanto ai sottomarini, i droni navali rappresentano un moltiplicatore di forza. Veicoli autonomi di superficie e subacquei possono estendere la sorveglianza, raccogliere dati e, in alcuni casi, trasportare carichi offensivi.